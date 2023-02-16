Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonsporlu Siopis: Herkes adına mücadele edeceğiz

    Trabzonsporlu Siopis, “Depremden dolayı çok üzgünüm. Maçı hep birlikte oynayacağız. Herkes adına mücadele edeceğiz” dedi.

    Herkes adına mücadele edeceğiz

    Trabzonspor'un Yunan yıldızı Manolis Siopis, Basel maçı öncesi önemli açıklamalara imza attı. Sözlerine "Merhaba" ile başlayarak, "Depremden dolayı çok üzgünüm.

    Maç hakkında çok fazla şeyler söylemek istemiyorum. Ancak yarın (bugün) biz maçı hep birlikte oynayacağız. Herkes adına mücadele edeceğiz" dedi. Yunanistan'ın depremde Türkiye'ye yardım etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Siopis, "Böyle bir durumda tabii ki Yunan insanları yardıma gelmeye hazır olacaktır. Hissettiklerimi kelimelere dökebilmek çok zor. Ben de duygusal anlar yaşadım videoları gördüğümde" şeklinde konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
    Haberler Spor Trabzonsporlu Siopis: Herkes adına mücadele edeceğiz
        SON DAKİKA