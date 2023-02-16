Trabzonspor'un Yunan yıldızı Manolis Siopis, Basel maçı öncesi önemli açıklamalara imza attı. Sözlerine "Merhaba" ile başlayarak, "Depremden dolayı çok üzgünüm.

Maç hakkında çok fazla şeyler söylemek istemiyorum. Ancak yarın (bugün) biz maçı hep birlikte oynayacağız. Herkes adına mücadele edeceğiz" dedi. Yunanistan'ın depremde Türkiye'ye yardım etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Siopis, "Böyle bir durumda tabii ki Yunan insanları yardıma gelmeye hazır olacaktır. Hissettiklerimi kelimelere dökebilmek çok zor. Ben de duygusal anlar yaşadım videoları gördüğümde" şeklinde konuştu.