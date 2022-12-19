Dünya Kupası’nın en iyisi: Maestro Messi! Arjantinli yıldız kırılmadık rekor bırakmadı o listeye de girdi

EN'LER LİSTESİNE DE GİRDİ

Dünya futbol tarihinde, Ballon d'Or, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanan sadece 5 oyuncu var. Arjantinli yıldız futbolcu Messi bu listeye de girmeyi başardı. Brezilyalı Rivaldo, Kaka, Ronaldinho ve Fransız efsane Zinedine Zidane'dan sonra Messi de bu listeye dahil oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN