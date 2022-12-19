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    • Spor
    • 19.12.2022 11:13
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    • 19.12.2022 11:17
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    Dünya Kupası’nın en iyisi: Maestro Messi! Arjantinli yıldız kırılmadık rekor bırakmadı o listeye de girdi

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarda eleyen Arjantin, 26 yıl sonra şampiyon olurken Tangocuların yıldızı Lionel Messi de rekorları alt üst etti. Kırılmadık rekor bırakmayan Messi, dünya futbol tarihine iz bırakmayı başaran sadece 4 yıldızın yer aldığı listeye de girdi. İşte turnuva tarihinin en iyisi Messi’nin başarıları ve kırdığı rekorlar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Dünyada sadece 4 yıldız vardı! Artık Messi de o listede

    Arjantin, Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Tangocular, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda zirveye çıkmayı başardı.

    MAESTRO MESSİ!
    Arjantin'i zafere taşıyan isim ise hiç kuşkusuz Lionel Messi idi… PSG forması giyen Lionel Messi, turnuva boyunca takımını adeta bir orkestra şefi gibi yönetti ve sonunda mutlu sona ulaşmayı başardı.

    MAÇ REKORUNU DA KIRDI
    Fransa'ya karşı forma giyen ve final maçı ile birlikte Dünya Kupası tarihindeki 26. maçına çıkan Messi, kupa tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olma rekorunu elde etti. Rekor, daha önce 25 maça çıkan Alman eski futbolcu Lothar Matthaus'a aitti.

        HEM TARİHİN HEM TURNUVANIN EN İYİSİ
        Messi, aynı zamanda 1982 Dünya Kupası'ndan bu yana verilen Altın Top ödülünü iki kez kazanan ilk oyuncu oldu.

        Dünya Kupası kariyerinde 13 gol atan ve 8 asist yapan Messi 21 gol katkısıyla tarihin en iyisi oldu.

        Arjantin ile tarihi bir şampiyonluk elde eden Messi 7 maçta attığı 7 golle turnuvanın en iyi oyuncusu olmayı başardı.
            HangiKredi
            Haberler Spor Dünya Kupası’nın en iyisi: Maestro Messi! Arjantinli yıldız kırılmadık rekor bırakmadı o listeye de girdi
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