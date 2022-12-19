Dünya Kupası’nın en iyisi: Maestro Messi! Arjantinli yıldız kırılmadık rekor bırakmadı o listeye de girdi

Arjantin, Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Tangocular, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda zirveye çıkmayı başardı.
MAESTRO MESSİ!
Arjantin'i zafere taşıyan isim ise hiç kuşkusuz Lionel Messi idi… PSG forması giyen Lionel Messi, turnuva boyunca takımını adeta bir orkestra şefi gibi yönetti ve sonunda mutlu sona ulaşmayı başardı.
MAÇ REKORUNU DA KIRDI
Fransa'ya karşı forma giyen ve final maçı ile birlikte Dünya Kupası tarihindeki 26. maçına çıkan Messi, kupa tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olma rekorunu elde etti. Rekor, daha önce 25 maça çıkan Alman eski futbolcu Lothar Matthaus'a aitti.