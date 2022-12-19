Şampiyon Arjantin! Dünya Kupası 36 yıl sonra Tangocular’ın!

Dünya Kupası, Lionel Messi'li Arjantin'in: 7-5... Tangocular, Katar'daki finale hızlı bir giriş yaptı. 21. dakikada Fransız yıldız Dembele'nin Angel Di Maria'ya yaptığı kontrolsüz hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Lionel Messi topu filelerle buluşturdu: 1-0.



ARJANTİN'DEN DERSLİK GOL!

36'dahızlı gelişen atakta Messi, Mac Allister, Di Maria arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Angel Di Maria, sol çaprazdan şık bir vuruşla golü buldu: 2-0.



KYLİAN MBAPPE SAHNEYE ÇIKTI

80'de Mbappe, Otamendi tarafından düşürülünce hakem ikinci kez penaltı kararı verdi. Penaltıyı Mbappe gole çevirdi: 2-1... 1 dakika sonra Fransız yıldız futbolcu bir kez daha sahne aldı: 2-2.



MESSİ&MBAPPE DÜELLOSU

109'da Messi bir kez daha sahne aldı: 3-2. 116'da Montiel'in eline çarpan top sonrası Fransa penaltı kazandı. Penaltıyı Mbappe golle sonuçlandırdı: 3-3... Penaltılara giden finali Arjantin 4-2 kazandı.



ARJANTİN, İSPANYA'NIN ARDINDAN BİR İLKİ BAŞARDI

Arjantin, İspanya'nın (2010 Dünya Kupası) ardından bir Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçı kaybedip şampiyon olan ikinci ülke oldu. Tangocular, 3. kez Dünya Kupası'nı kazandı. Daha önce 1978 ve 1986'da mutlu sona ulaştı.



EN İYİ KALECİ MARTİNEZ EN İYİ GENÇ FERNANDEZ

Finalin bitişiyle turnuvanın enleri de ödüllerini aldı. Turnuvanın en iyi kalecisi, penaltılarda devleşen Emiliano Martinez seçildi. En iyi genç futbolcu ise 21 yaşındaki Enzo Fernandez oldu.







CUMHURBAŞKANI ARJANTİN'İ KUTLADI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın özel davetiyle tribünden takip etti. Şampiyon Arjantin'i kutlayan Erdoğan'ın Twitter hesabından şu mesaj paylaşıldı: "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum."