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    • Spor
    • 19.12.2022 10:33
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    • 19.12.2022 10:54
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    Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın gururu Romain Saiss

    Katar'da, Arjantin'in şampiyonluğu ile noktalanan FIFA 2022 Dünya Kupası'nın en başarılı 11'i belli oldu. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; turnuvanın en iyisi 7.17 puan ortalamasıyla oynayan Kylian Mbappe oldu. Kupayı kaldıran Messi'nin reytingi ise 6.71'de kaldı ve Tangocu ikinci sırada yer aldı. Turnuvaya Beşiktaş'tan katılan Faslı stoper Saiss de 11'de yer alarak siyah-beyazlıları gururlandırdı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kupanın en iyi 11’i belli oldu!

    Muhteşem bir final müsabakasıyla taçlanan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu. Turnuvaya en iyi 11'e üçer futbolcu sokan Fas, Arjantin ve Hırvatistan damga vururken, İngiltere ve Fransa'dan ise birer futbolcu yer aldı.

    Turnuvada FIFA tarafından verilen ödülde en iyi kaleci, Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez oldu. Fakat 6.57 başarı puan ortalamasıyla oynayan Hırvat eldiven Livakovic organizasyonun en başarılı kalecisi oldu. Livakovic, dünya üçüncüsü olan takımının yaptığı 7 maçta da kaleyi korudu.

    Savunmanın sağında PSG'nin Faslı yaldızı Achraf Hakimi yer aldı. 24 yaşındaki yıldız Fas formasını turnuvada 7 kez terletti ve 1 asist yapabildi. Hakimi'nin puanı 6 oldu.

        Hırvatistan formasıyla müthiş bir turnuva geçiren Josko Gvardiol, devleri peşine taktı. 20 yaşındaki stoper, 7 maçın tamamında oynadı ve 1 gol attı. Gvardiol'ün reytingi 6.43 oldu.

        Beşiktaşlı yıldız Romain Saiss, son maçlara sakat sakat çıkarak siyah-beyazlıları kızdırsa da adını tarihe yazdı. 32 yaşındaki futbolcu, 6 maçta görev yaptı ve 6.60 puan ortalamasıyla turnuvanın en iyi iki stoperinden biri oldu.

        Finalde yaptığı sakarlıklarla eleştirilen Acuna da sürpriz bir şekilde kadroda kendine yer buldu. Acuna 6 maça çıkarken 6.25 puan ortalaması sayesinde turnuvanın en iyi 11'ine adını yazdı.

            Fas adına muhteşem bir turnuva geçiren Sofyan Amrabat da organizasyonun en başarılı isimlerindendi. 26 yaşındaki futbolcu 7 maçın tamamında şans buldu, 6.29 puan ortalamasıyla kadroya dahil oldu.

            Dünya Kupası'nın en iyi genç futbolcusu seçilen Enzo Fernandez aldığı ödülün hakkını sahada verdi. 21 yaşındaki orta saha 7 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı ve 6.40 puan ortalamasıyla listeye girdi.

            O BÜYÜK BİR EFSANE
            37 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Luka Modriç de turnuvanın en iyi orta sahalarından oldu. Modriç skor üretmese de 7 maçın tamamında şans buldu ve verimlilik puanını 6.29'a taşıyarak üçlü orta sahanın birisi oldu.

                İNGİLTERE'DE SAKA SÜPRİZİ
                İngiltere'nin ilk maçlarında yıldızını parlatan Bukayo Saka, turnuvada 4 maça çıkmasına rağmen 3 kez fileleri sarsarak 6.50 verimlilik puanıyla oynadı ve kupanın ilk 11'ine girdi.

                EN İYİSİ MBAPPE OLDU
                Turnuvanın 8 kez ile en çok gol atan futbolcusu ise Kylian Mbappe oldu. 23 yaşındaki futbolcu ikinci kez Dünya Kupası'nda finale çıkarken, bu kez ikincilikle yetindi. 2 de asisti bulunan Mbappe 7.17'lik puan reytingi yakaladı.

                VE TABİİ Kİ MESSİ
                Turnuvaya damga vuran isim Lionel Messi, 7 maçta 7 gol, 3 asistle 10 gole katkı sağladı. Kupayı kaldıran ve turnuvanın yıldızı seçilen 35 yaşındaki futbolcu, 6.71'lik puanla takıma dahil oldu.

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                Haberler Spor Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın gururu Romain Saiss
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