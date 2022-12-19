Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın gururu Romain Saiss

EN İYİSİ MBAPPE OLDU

Turnuvanın 8 kez ile en çok gol atan futbolcusu ise Kylian Mbappe oldu. 23 yaşındaki futbolcu ikinci kez Dünya Kupası'nda finale çıkarken, bu kez ikincilikle yetindi. 2 de asisti bulunan Mbappe 7.17'lik puan reytingi yakaladı.