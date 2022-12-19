Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın gururu Romain Saiss

Muhteşem bir final müsabakasıyla taçlanan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu. Turnuvaya en iyi 11'e üçer futbolcu sokan Fas, Arjantin ve Hırvatistan damga vururken, İngiltere ve Fransa'dan ise birer futbolcu yer aldı.
Turnuvada FIFA tarafından verilen ödülde en iyi kaleci, Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez oldu. Fakat 6.57 başarı puan ortalamasıyla oynayan Hırvat eldiven Livakovic organizasyonun en başarılı kalecisi oldu. Livakovic, dünya üçüncüsü olan takımının yaptığı 7 maçta da kaleyi korudu.
Savunmanın sağında PSG'nin Faslı yaldızı Achraf Hakimi yer aldı. 24 yaşındaki yıldız Fas formasını turnuvada 7 kez terletti ve 1 asist yapabildi. Hakimi'nin puanı 6 oldu.