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    Jorge Jesus tuzağı kurdu! Portekizli hoca Beşiktaş karşısında zafere gidecek yolu belirledi

    Jorge Jesus, Beşiktaş’ın maçların ilk yarılarında 12 gol atıp 2 gol yemes-i ne karşın ikinci yarılarda 4 gol atıp kalesinde 6 gol görmesini fırsata çevirmek istiyor. Tecrübeli teknik adam bu nedenle derbiye kontrollü bir futbolla başlamayı düşünüyor. İkinci devrede ise tempoyu artırarak Beşiktaş’ı vurmayı hedefliyor.

    Jesus tuzağı kurdu!

    Çok iyi bir form grafiği yakalayarak milli araya giren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmayı hedefliyor. Yaklaşık 10 gündür adeta derbiyle yatıp derbiyle kalkan teknik direktör Jorge Jesus'un Dolmabahçe'de galibiyeti getirecek taktiği belirlediği öğrenildi.



    ADETA SİYAHLA BEYAZ GİBİ!
    Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ı çok iyi analiz eden Jesus'un en çok dikkatini çeken nokta, Siyah-Beyazlılar'ın her iki devrede birbirinden çok farklı performanslar göstermesi oldu. Maçlara müthiş bir giriş yapan ve Süper Lig'in ilk yarılar dikkate alındığında en etkili takımı olan Beşiktaş buna karşın ikinci devrelerde tam tersi büyük bir düşüş yaşıyor. Valerien Ismael'in ekibi maçların ilk yarılarında 12 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Ancak Beşiktaş soyunma odasından çıktından sonra bu performansı mumla aratıyor. Siyah-Beyazlılar karşılaşmaların ikinci yarılarında sadece 4 gol bulabilirken, kalesinde 6 gol gördü.



    ÖNCE RAKİBİN HIZINI KESECEK
    Bu önemli istatistikleri dikkate alan teknik direktör Jorge Jesus'un takımını maça oldukça kontrollü başlatıp önce rakibin hızını keseceği öğrenildi. Portekizli hoca ikinci devrede tempoyu artırıp, Beşiktaş'ın yaşayacağı olası düşüşü de lehine çevirerek galibiyeti getirecek gol ya da golleri bulmayı hedefliyor.

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