Jorge Jesus tuzağı kurdu! Portekizli hoca Beşiktaş karşısında zafere gidecek yolu belirledi

ADETA SİYAHLA BEYAZ GİBİ!

Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ı çok iyi analiz eden Jesus'un en çok dikkatini çeken nokta, Siyah-Beyazlılar'ın her iki devrede birbirinden çok farklı performanslar göstermesi oldu. Maçlara müthiş bir giriş yapan ve Süper Lig'in ilk yarılar dikkate alındığında en etkili takımı olan Beşiktaş buna karşın ikinci devrelerde tam tersi büyük bir düşüş yaşıyor. Valerien Ismael'in ekibi maçların ilk yarılarında 12 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Ancak Beşiktaş soyunma odasından çıktından sonra bu performansı mumla aratıyor. Siyah-Beyazlılar karşılaşmaların ikinci yarılarında sadece 4 gol bulabilirken, kalesinde 6 gol gördü.