Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl mutluluğunu anlattı

HER BÖLGEDE OYNAYABİLİYORUM

Alanyaspor'a imza atarken, tek hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylediğini hatırlatan Tayfur Bingöl, "Bu hayalimi çok şükür gerçekleştirdim. Bir hayalim daha var; o da bu sene Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı. Hangi bölgede kendini daha rahat hissettiğine yönelik gelen bir soruya başarılı futbolcu, "Hocam hangi bölgede görev verirse orada oynarım. Her yerde oynayabilmek, bana ayrı bir karakter kazandırdı. Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum" şeklinde cevap verdi.

