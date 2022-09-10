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    Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl mutluluğunu anlattı

    Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan yeni transferi Tayfur Bingöl, imza attığı için mutlu olduğunu söyledi. Tayfur Bingöl, “Benim için hasret bitti, sevenler kavuştu diyebiliriz” dedi.

    Hasret bitti sevenler kavuştu

    Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan yeni transferi Tayfur Bingöl, kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. "Benim için hasret bitti, sevenler kavuştu diyebiliriz" diyerek duyduğu mutluluğu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Transfer süreci çok uzun sürdü. Her an transfer olmayı bekledim. Bu süreçte, en üst performansımı yakalamak için antrenmanlara odaklandım. En sonunda Beşiktaş'tan teklif geldi ve anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.



    HER BÖLGEDE OYNAYABİLİYORUM
    Alanyaspor'a imza atarken, tek hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylediğini hatırlatan Tayfur Bingöl, "Bu hayalimi çok şükür gerçekleştirdim. Bir hayalim daha var; o da bu sene Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı. Hangi bölgede kendini daha rahat hissettiğine yönelik gelen bir soruya başarılı futbolcu, "Hocam hangi bölgede görev verirse orada oynarım. Her yerde oynayabilmek, bana ayrı bir karakter kazandırdı. Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum" şeklinde cevap verdi.

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