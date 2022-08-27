Yine yeniden Evander! Galatasaray...

G.SARAY'DAN yeni bir transfer hamlesi daha... Sarı- Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde transferi için çok uğraştığı ancak sonuçlandıramadığı Evander transferi için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Cimbom, Midtjylland'ta forma giyen Brezilyalı yıldız orta saha için yeni bir teklifte bulundu. Aslan'ın bu kez transferi sonuçlandırmak istediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Sambacı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Evander, 2019 yılında Brezilya ekibi Vasco da Gama'dan Midtjylland'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
CİCALDAU EL İTTİFAK'A KİRALANDI
GALATASARAY'DA gözden çıkarılan isimlerden olan Rumen yıldız Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu... Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak Kalba, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı. Genç yıldızın maaşının tamamını Arap kulübü ödeyecek.
TOURE ASLAN'A 'EVET' DEDİ
TUTTOMERCATO'NUN haberine göre Milanlı Fode Ballo-Toure, G.Saray'a 'Evet' dedi. Gazete, "Milan ile görüşmeler devam ediyor, ancak oyuncunun G.Saray'a "evet" demesinin ardından transferin gerçekleşmesi yakın görünüyor" yorumunda bulundu.
CİCALDAU EL İTTİFAK'A KİRALANDI
GALATASARAY'DA gözden çıkarılan isimlerden olan Rumen yıldız Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu... Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El İttifak Kalba, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı. Genç yıldızın maaşının tamamını Arap kulübü ödeyecek.
TOURE ASLAN'A 'EVET' DEDİ
TUTTOMERCATO'NUN haberine göre Milanlı Fode Ballo-Toure, G.Saray'a 'Evet' dedi. Gazete, "Milan ile görüşmeler devam ediyor, ancak oyuncunun G.Saray'a "evet" demesinin ardından transferin gerçekleşmesi yakın görünüyor" yorumunda bulundu.