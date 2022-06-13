Fenerbahçe'de flaş transfer hamlesi! PSV Eindnoven formasını giyen Armindo Bruma’yı listesine aldı





GEÇTİĞİMİZ SEZON 10 GOL ATTI

Alınan bilgilere göre Jesus'un listesinde olan Portekizli futbolcunun menajeri ve Hollanda kulübüyle görüşmelere start verildi. Fenerbahçe'nin PSV ile 1 yıl sözleşmesi kalan Bruma için 4-5 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Hollanda ekibiyle çok başarılı bir sezonu geride bırakan Portekizli kanat oyuncusu 46 resmi maçta forma giydi. Bruma 10 gol ve 4 asistle tam 14 gole direkt ekti yaptı. 2013 yılında tam 13 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı formayla 85 maçta 15 gol, 21 asistlik performans sergiledi.