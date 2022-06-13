Fenerbahçe'de flaş transfer hamlesi! PSV Eindnoven formasını giyen Armindo Bruma’yı listesine aldı

Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği transferleri bir an önce yapmak için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler bir dönem Galatasaray formasını giyen ve şu anda PSV Eindhoven'ın kadrosunda yer alan Armindo Bruma için harekete geçti.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 10 GOL ATTI
Alınan bilgilere göre Jesus'un listesinde olan Portekizli futbolcunun menajeri ve Hollanda kulübüyle görüşmelere start verildi. Fenerbahçe'nin PSV ile 1 yıl sözleşmesi kalan Bruma için 4-5 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Hollanda ekibiyle çok başarılı bir sezonu geride bırakan Portekizli kanat oyuncusu 46 resmi maçta forma giydi. Bruma 10 gol ve 4 asistle tam 14 gole direkt ekti yaptı. 2013 yılında tam 13 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı formayla 85 maçta 15 gol, 21 asistlik performans sergiledi.
JESUS'LA ÇALIŞMAYI ÇOK İSTİYOR
Bir dönem İspanya'da Real Sociedad'ta kiralık oynayan Armindo Bruma 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e, 2019'da ise 13 milyon Euro'ya PSV'ye gitti. Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerin son derece olumlu geçtiği, yıldız futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bruma'nın özellikle vatandaşı Jorge Jesus'la çalışmayı çok istediği gelen bilgiler arasında.