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    Galatasaray Inter ile sözleşmesi bitecek olan Matias Vecino’nun menajeriyle görüşecek

    Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile’nin İtalya’ya gittiği öğrenildi. Sensibile’nin Inter ile sözleşmesi bitecek olan Matias Vecino’nun menajeriyle görüşeceği belirlendi.

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    11 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü genel kurul sonrası görevden ayrılmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi buna rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin dün İtalya'ya gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Pasquale burada bazı transfer temaslarında bulunacak. İtalyan futbol adamının, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Matias Vecino'nun menajeriyle görüşme yapacağı iddia ediliyor. Yaklaşık 2 aydır Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Uruguaylı orta alan oyuncusuyla çok sayıda kulüp yakından ilgileniyor. Galatasaray yönetiminin Vecino ile ön anlaşma yaparak imza konusundaki son kararı vermesi için konuyu yeni yönetime bırakmayı hedeflediği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Lille ile sözleşmesi bitecek olan Xeka ve menajeriyle görüşmelerine de devam ediyor.

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    Haberler Spor Galatasaray Inter ile sözleşmesi bitecek olan Matias Vecino’nun menajeriyle görüşecek
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