Formula 1 2022 yarış takviminde sıradaki durak Miami GP! Heyecan ABD'de devam ediyor işte saatler

Formula 1'in sezondaki 5. yarışı Miami Grand Prix'sinde yapılacak. ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.





Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.





Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan



2. Max Verstappen (Hollanda): 59 puan



3. Sergio Perez (Meksika): 54 puan



4. George Russell (Büyük Britanya): 49 puan



5. Carlos Sainz (İspanya): 38 puan

TAKIMLAR

1. Ferrari: 124 puan



2. Red Bull: 113 puan



3. Mercedes: 77 puan



4. McLaren: 46 puan



5. Alfa Romeo: 25 puan