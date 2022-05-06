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    • 06.05.2022 11:21
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    • 06.05.2022 11:21
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    Formula 1 2022 yarış takviminde sıradaki durak Miami GP! Heyecan ABD'de devam ediyor işte saatler

    2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Miami... Amerika Birleşik Devletleri'nin Floria eyaletini bağlı Miami'de, Formula 1 tarihinde ilk kez bir Formula 1 organizasyonu düzenlenecek. Aradaki saat farkından dolayı Formula 1 Miami GP, Türkiye'de gece saatlerinde yayınlanıyor olacak. 2022 Formula 1 sezonunun beşincei yarışı olan Miami Grand Prix'si öncesinde tüm detaylar haberimizde.

    Formula 1’de heyecan ABD’de devam edecek

    Formula 1'in sezondaki 5. yarışı Miami Grand Prix'sinde yapılacak. ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak.



    Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.



    Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    PİLOTLAR

    1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan

    2. Max Verstappen (Hollanda): 59 puan

    3. Sergio Perez (Meksika): 54 puan

    4. George Russell (Büyük Britanya): 49 puan

    5. Carlos Sainz (İspanya): 38 puan

    TAKIMLAR

    1. Ferrari: 124 puan

    2. Red Bull: 113 puan

    3. Mercedes: 77 puan

    4. McLaren: 46 puan

    5. Alfa Romeo: 25 puan

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