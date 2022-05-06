Adaylık için kolları sıvayan Burak Elmas'tan flaş Gattuso hamlesi





VATANDAŞI SENSİBİLE DEVREDE!

Kulislerde konuşulanlara göre Elmas bir yandan güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için kolları sıvarken, bir yandan da teknik direktör arayışlarına başladı. Domenec Torrent'le yolları ayırmak için resmen düğmeye basan Elmas'ın listesinde 3 yabancı teknik adam bulunduğu ve bunlardan birisinin Gennaro Gattuso olduğu belirtiliyor. İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile'nin Elmas'ın talimatı sonrası vatandaşı Gattuso ile temasa geçtiği öne sürülüyor. Son olarak Napoli'de görev yapan 44 yaşındaki teknik adam 81 maçta 1.89 puan ortalaması yakaladı. Daha önce Milan'ın başında yer alan ve 82 maçta 1.73 puan ortalaması tutturan Gattuso hırslı kişiliği ile öne çıkıyor.