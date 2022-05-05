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    • 05.05.2022 13:09
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    • 05.05.2022 13:14
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    Galatasaray'da sürpriz gelişme: Burak Elmas hoca aramaya başladı! İlk aday Gennaro Gattuso

    Galatasaray 11 Haziran’da yapılacak olan genel kurul için geri sayıma geçerken, gözler Başkan Burak Elmas’a çevrilmiş durumda. Şu ana kadar kendisine sorulan, “Aday olacak mısınız?” sorularına kaçamak yanıtlar veren Elmas’ın gizli bir şekilde çalışma başlattığı belirtiliyor. Elmas'ın tekrar seçilmesi durumunda hoca adaylarından biri ise Gennaro Gattuso.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sürpriz hoca adayı

    Kulislerde konuşulanlara göre Elmas bir yandan güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için kolları sıvarken, bir yandan da teknik direktör arayışlarına başladı.

    Domenec Torrent'le yolları ayırmak için resmen düğmeye basan Başkan Elmas'ın listesinde 3 yabancı teknik adam bulunduğu ve bunlardan birisinin Gennaro Gattuso olduğu belirtiliyor.

    İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile'nin Elmas'ın talimati sonrası vatandaşı Gattuso ile temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptığı öne sürülüyor. Son olarak Napoli'de görev yapan 44 yaşındaki teknik adam 81 maçta 1.89 puan ortalaması yakaladı.

        Daha önce Milan'ın başında yer alan ve 82 maçta 1.73 puan ortalaması tutturan Gennaro Gattuso hırslı kişiliği ve lider özellikleri ile ön plana çıkıyor.

        Pasquale Sensibile'nin İtalyan teknik adamla görüşmeleri yoğun bir şekilde sürdürdüğü ve pazarlıkların olumlu ilerlediği gelen bilgiler arasında.
        Başkan Burak Elmas'ın hedeflediği güçlü listeyi oluşturabilmesi durumunda kesin olarak 11 Haziran'daki genel kurulda aday olarak yer almaya karar verdiği belirtiliyor.

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