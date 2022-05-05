Galatasaray'da sürpriz gelişme: Burak Elmas hoca aramaya başladı! İlk aday Gennaro Gattuso

Kulislerde konuşulanlara göre Elmas bir yandan güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için kolları sıvarken, bir yandan da teknik direktör arayışlarına başladı.
Domenec Torrent'le yolları ayırmak için resmen düğmeye basan Başkan Elmas'ın listesinde 3 yabancı teknik adam bulunduğu ve bunlardan birisinin Gennaro Gattuso olduğu belirtiliyor.
İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile'nin Elmas'ın talimati sonrası vatandaşı Gattuso ile temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptığı öne sürülüyor. Son olarak Napoli'de görev yapan 44 yaşındaki teknik adam 81 maçta 1.89 puan ortalaması yakaladı.