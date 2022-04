1 İtalyan 3 de İngiliz kulübü Macar stoper Szalai için sıraya girdi

Fenerbahçe'ye Güney Kıbrıs'tan geldiği günden bu yana adını her geçen gün daha da fazla kulübe duyurmayı başaran ve taraftarların sevgilisi haline gelen Atila Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor Macar stopere Milan, Newcastle United ve Aston Villa'nın ardından bir başka İngiliz ekibi Southampton talip oldu. Southampton'ın Macar futbolcuyu sezon sonu sözleşmesi bitecek Jack Stephens'in yerine düşündüğü belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin Szalai için 20 milyon Euro fiyat belirlediği ve bu rakamın artması için beklemeye geçtiği de gelen haberler arasında.