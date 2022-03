Beşiktaş’a imzayı atan Valerien Ismale'den iddialı sözler

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael dün kendisini 2.5 yıllığına Siyah-Beyazlılar'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Fransız teknik adam imza töreninde, "Biz siyahla beyazı bugünden itibaren kanımızda hissediyoruz. Bir gün değil, her gün Beşiktaş" diye konuştu. 46 yaşındaki hoca, "Taraftar kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir teknik adam görecek. Futbolda her maçı kazanmanın garantisi yok ama kazanmak için her şeyi yapan bir antrenör ekibi olacak. Üç yıldır çalıştırdığım takımlara 3-4-3 oynatıyorum. 150 maçın üstünde bir deneyimden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi Elemeleri ve İngiltere'de Premier Lig ekiplerine karşı böyle oynadık. Bir teknik direktörün en önemli rolü, oyuncuyu geliştirmektir. Bazı oyuncuların seviyelerini keşfetmeye çalışacağız. Belki şu anda çok konuşulmayan oyuncular vardır, bunları keşfetmeye çalışacağız" diye konuştu. Fransız teknik adam, Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, "Trabzonspor maçından korkmuyorum, bir şans olarak görüyorum. Beşiktaş'ız ve bu ligin son şampiyonuyuz. Korkmak diye bir şey olamaz" dedi.