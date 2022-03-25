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    • Spor
    • 25.03.2022 09:11
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    • 25.03.2022 09:28
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    Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi! Takvim.com.tr günler öncesinden transferi duyurmuştu

    Son dakika haberine göre, Beşiktaş, takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik adam, kariyerinde henüz istenilen seviyeye ulaşamasa da birikimi yani eğitimiyle dikkat çekiyor. takvim.com.tr'nin transferi günler öncesinden duyurmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Beşiktaş yeni hocasını KAP’a bildirdi!

    Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Teknik Direktör Valerien Ismael ile anlaştığını duyurmuştu.

    Valerien Ismael ile Beşiktaş arasında imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik adam, kariyerinde henüz istenilen seviyeye ulaşamasa da birikimi yani eğitimiyle dikkat çekiyor.

        EFSANE HOCALARLA AYNI YOLDAN GEÇTİ
        Siyah-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Valerien Ismael, en saygın futbol akademilerinden birinden mezun. Almanya'nın Hennes Weisweiler Akademisi'nden mezun olan Fransız hoca efsane hocalarla aynı yoldan geçti.

        Ismael'in mezun olduğu okuldan dünya futbolunun elit hocaları da mezun oldu. Onlardan birkaçı; Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel ve Jurgen Klopp. Ayrıca UEFA'nın Pro Lisans eğitimi normalde 240 saat iken, mezun olduğu okuldaki eğitim 815 saatti.

        Fransız teknik adamın sosyal medya hesabında, Nelson Mandela'nın "Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım, ya öğrenirim" sözü yer alıyor…

        Bu sezon West Bromwich'te görev yapan Ismael, 3-4-3 oyun sistemini belirliyor. Kanat ataklarına çok önem veren 46 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 31 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 1.45 puan ortalaması yakaladı.

            TİGANA'DAN SONRA İKİNCİ FRANSIZ
            Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Ismael'in bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fransız teknik adam kara Kartal'dan yıllık 750 bin Euro kazanacak. Valerien Ismael, Jean Tigana'dan sonra Beşiktaş'ın ikinci teknik direktörü oldu.

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