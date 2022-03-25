Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi! Takvim.com.tr günler öncesinden transferi duyurmuştu

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Teknik Direktör Valerien Ismael ile anlaştığını duyurmuştu.
Valerien Ismael ile Beşiktaş arasında imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.