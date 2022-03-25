Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi! Takvim.com.tr günler öncesinden transferi duyurmuştu

Ismael'in mezun olduğu okuldan dünya futbolunun elit hocaları da mezun oldu. Onlardan birkaçı; Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel ve Jurgen Klopp. Ayrıca UEFA'nın Pro Lisans eğitimi normalde 240 saat iken, mezun olduğu okuldaki eğitim 815 saatti.