Son dakika: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Valerian Ismael İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Valerien Ismael, kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Bromwich'i çalıştırdı.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Teknik Direktör Valerien Ismael ile anlaştığını duyurmuştu.
TEKNİK DİREKTÖR VALERİAN İSMAEL'İN İSTATİSTİKLERİ
Son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te teknik direktörlok yapan 46 yaşındaki teknik adamla ilgili ilginç istatistikleri dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın 30 maçı ile Ismael'li West Bromwich'in 31 maçını karşılaştırdığımızda ortaya ilginç veriler çıkıyor. Siyah-Beyazlılar bu maçlarda 39 hava mücadelesi kazanırken 57 de sahipsiz top kazanma istatistiği yakaladı.
Valerien Ismael'in WBA'sında ise hava mücadelesi kazanma oranı 71, sahipsiz top kazanma oranı ise 78'de... Aradaki rakamsal fark dikkat çekici... 3'lü savunmayı tercih eden Fransız çalıştırıcı, kanat beklerin performansına çok önem veriyor.