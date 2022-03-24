Son dakika: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Valerian Ismael İstanbul'a geldi!

Valerien Ismael'in WBA'sında ise hava mücadelesi kazanma oranı 71, sahipsiz top kazanma oranı ise 78'de... Aradaki rakamsal fark dikkat çekici... 3'lü savunmayı tercih eden Fransız çalıştırıcı, kanat beklerin performansına çok önem veriyor.