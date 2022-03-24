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    • 25.03.2022 00:02
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    • 25.03.2022 00:32
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    Son dakika: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Valerian Ismael İstanbul'a geldi!

    Son dakika spor haberleri... Takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu transfer artık resmiyet kazanmak üzere... Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Son dakika: Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Valerien Ismael İstanbul’a geldi!

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

    Valerien Ismael, kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Bromwich'i çalıştırdı.

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Teknik Direktör Valerien Ismael ile anlaştığını duyurmuştu.

    Valerien Ismael ile Beşiktaş arasında imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

    TEKNİK DİREKTÖR VALERİAN İSMAEL'İN İSTATİSTİKLERİ
    Son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te teknik direktörlok yapan 46 yaşındaki teknik adamla ilgili ilginç istatistikleri dikkat çekiyor.

    Beşiktaş'ın 30 maçı ile Ismael'li West Bromwich'in 31 maçını karşılaştırdığımızda ortaya ilginç veriler çıkıyor. Siyah-Beyazlılar bu maçlarda 39 hava mücadelesi kazanırken 57 de sahipsiz top kazanma istatistiği yakaladı.

    Valerien Ismael'in WBA'sında ise hava mücadelesi kazanma oranı 71, sahipsiz top kazanma oranı ise 78'de... Aradaki rakamsal fark dikkat çekici... 3'lü savunmayı tercih eden Fransız çalıştırıcı, kanat beklerin performansına çok önem veriyor.

        Beşiktaş, Fransız teknik adamı göreve getirdiği taktirde özellikle kanatlardan etkili olacak ve hava toplarında belirgin iyileşme yaşayacakmış gibi görünüyor.

        Şubat ayından beri işsiz olan Ismael, 9 yıldır teknik direktörlük yapıyor. West Bromwich ile 31 maça çıkan Ismael 1.45 puan ortalaması tutturdu.
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