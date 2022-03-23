Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael kimdir? Kupası yok ama birikimi çok!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik adam, kariyerinde henüz istenilen seviyeye ulaşamasa da birikimi yani eğitimiyle dikkat çekiyor.
EFSANE HOCALARLA AYNI YOLDAN GEÇTİ
Siyah-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Valerien Ismael, en saygın futbol akademilerinden birinden mezun. Almanya'nın Hennes Weisweiler Akademisi'nden mezun olan Fransız hoca efsane hocalarla aynı yoldan geçti.
Ismael'in mezun olduğu okuldan dünya futbolunun elit hocaları da mezun oldu. Onlardan birkaçı; Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel ve Jurgen Klopp. Ayrıca UEFA'nın Pro Lisans eğitimi normalde 240 saat iken, mezun olduğu okuldaki eğitim 815 saatti.