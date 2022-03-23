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    • Spor
    • 23.03.2022 11:40
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    • 23.03.2022 11:56
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    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael kimdir? Kupası yok ama birikimi çok!

    Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik adam Valerien Ismael'in kariyerinde henüz istenilen seviyeye ulaşamasa da birikimiyle dikkat çekiyor. Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel ve Jurgen Klopp gibi dünya futbolunun elit hocalarının eğitim aldığı okuldan mezun olan Ismael 3-4-3 oyun sistemini belirliyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kupası yok ama birikimi çok!

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız teknik adam, kariyerinde henüz istenilen seviyeye ulaşamasa da birikimi yani eğitimiyle dikkat çekiyor.

    EFSANE HOCALARLA AYNI YOLDAN GEÇTİ
    Siyah-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Valerien Ismael, en saygın futbol akademilerinden birinden mezun. Almanya'nın Hennes Weisweiler Akademisi'nden mezun olan Fransız hoca efsane hocalarla aynı yoldan geçti.

    Ismael'in mezun olduğu okuldan dünya futbolunun elit hocaları da mezun oldu. Onlardan birkaçı; Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel ve Jurgen Klopp. Ayrıca UEFA'nın Pro Lisans eğitimi normalde 240 saat iken, mezun olduğu okuldaki eğitim 815 saatti.

        Fransız teknik adamın sosyal medya hesabında, Nelson Mandela'nın "Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım, ya öğrenirim" sözü yer alıyor…

        Bu sezon West Bromwich'te görev yapan Ismael, 3-4-3 oyun sistemini belirliyor. Kanat ataklarına çok önem veren 46 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 31 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 1.45 puan ortalaması yakaladı.

        TİGANA'DAN SONRA İKİNCİ FRANSIZ
        Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Ismael'in bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fransız teknik adam kara Kartal'dan yıllık 750 bin Euro kazanacak. Valerien Ismael, Jean Tigana'dan sonra Beşiktaş'ın ikinci teknik direktörü olacak.

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