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    Fenerbahçe'de İrfan Can fiyaskosu! Çıktığı 28 maçta sadece 1 gol atabildi

    Fenerbahçe’ye bonuslarla birlikte 11 milyon Euro’ya mal olan İrfan Can Kahveci çubuklu forma ile çıktığı 28 maçta sadece 1 gol atabildi... İşte sizler için derlediğimiz 17 Ocak TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener’de İrfan Can fiyaskosu

    Fenerbahçe'de İrfan Can hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında G.Saray'la müthiş bir yarışa giren Fenerbahçe bonuslarla birlikte tam 11 milyon Euro'yu kasasından çıkararak İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den transfer etmişti. Geçtiğimiz sezon 12 maçta oynayan ve gol atamayan İrfan Can takımına sadece 2 asistlik katkı verebilmişti. Bu sezon da görüntü değişmedi. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 4 olmaz üzere toplam 16 maçta görev yaptı. 1027 dakika sahada kalan İrfan Can Kahveci 1 gol atabilirken, 4 de asist yaptı. Böylece yıldız oyuncu 28 maçta sadece 1 kez ağları sarsabildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar hem maliyeti hem de gösterdiği kötü performans nedeniyle sosyal medyada milli futbolcuya yönelik ağır eleştiriler yöneltiyorlar.



    VEDAT CSKA YOLCUSU
    Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muric için flaş bir açıklamada bulundu. Tare, "Vedat için Rusya'dan resmi teklif aldık. Bu konuya dair söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı. Tare'nin açıklamalarının ardından İtalyan basını Vedat'ın yeni adresini duyurdu. Calciomercato'da yer alan habere göre CSKA Moskova, Vedat için Lazio ile görüşmelere başladı.



    SZALAİ VE CRESPO TAKIMLA ÇALIŞTI
    F.Bahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı. Antalya karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yetindi. Szalai ve Crespo takımla çalışırken, Altay Bayındır bireysel çalışma yaptı.



        SALİH UÇAN GERİ DÖNÜYOR!
        Beşiktaş'ta kadroya giremeyen yıldız oyuncu Alanya yolunda... Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Salih Uçan Alanyaspor'a geri dönüyor... Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla Kara Kartal'a transfer olan tecrübeli oyuncu bir türlü beklentileri karşılayamadı. Salih Uçan, bu sezon 14 karşılaşmada görev valdı. Gol ve asist üretemedi. 28 yaşındaki oyuncu 1 kez de milli formayı giydi.



        KARAGÜMRÜK MAÇINA ÇİFT FORVET
        Önder Karaveli, Karagümrük maçında Batshuayi ile birlikte Larin'i çift forvet oynatmayı planlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Batshuayi'den daha fazla yararlanmak için Karagümrük maçında çift forvetli sisteme geçecek. Gelecek haftalarda hücumda Larin-Batshuayi ikilisini denemeyi planlayan Karaveli, Kanadalı oyuncuyu yardımcı forvet gibi kullanacak. Sezon geri kalanında Batshuayi'den patlama bekleyen deneyimli, antrenmanlarda da son vuruş çalışması yaptırıyor.



        KARA KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
        Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-Beyazlılar'ın dünkü çalışması taktik ve kondisyon ağırlıklıydı.



            BAKASETAS GÖRÜŞME ODASINA!
            Sakatlık sonrası beklenen dönüşü yapamayan Bakasetas 7 maçtır ogle hasret... Abdullah Avcı'nın Yunan yıldızla özel olarak görüşmesi bekleniyor.
            Trabzonspor'un Yunan yıldızı, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta sakatlık yaşamış dönüşünde ise istenilen performansı bir türlü sergileyememişti. Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı, Sivasspor deplasmanında da beklenen performansından uzaktı. Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan ve Trabzonspor'un zirvede kalmasında büyük pay sahibi olan Bakasetas için teknik ekip harekete geçecek. Bordo- Mavililer'in başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 7 maçtır gol atamayan Yunan orta saha oyuncusu ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu sezon 18 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 7 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sakatlığının ardından durgunlaşan yıldız isim 94 gün boyunca gol bulamadı. Bakasetas, son olarak Fenerbahçe'ye karşı Trabzon'da oynadıkları karşılaşmada 2 gole imza atmıştı. Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi, bu tarihten itibaren Süper Lig'de gol sevinci yaşayamıyor.



            AVCI DERBİDE SAHADA
            Sivas maçında kırmızı kart gören tecrübeli hocanın 1 maç ceza alması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivas deplasmanında maçta saha kenarındaki çizgileri ihlal ettiği için direkt kırmızı kart görmüştü. 4. hakemin uyarısıyla bu kartı gören tecrübeli hocanın 1 maç ceza alacağı ifade edildi. Avcı'nın hakeme itiraz ettiği esnada da sadece pozisyonlarla ilgili şikayetlerini dile getirdiği ve bu konuda ek bir rapor yazılmadığı ifade edildi. Başarılı hoca böylece İstanbul'da oynanancak Galatasaray maçında kulübede olacak.



            BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
            Süper lig'de çarşamba Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da zorlu maçın biletleri satışa çıkarıldı. En ucuz biletin 35 TL olarak satışa çıktığı maç öncesi en yüksek bilet fiyatı ise 750 TL olarak belirlendi. Trabzonspor taraftarlarının Çarşamba oynanacak olan maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.



                AHMET ÇALIK'IN ADI KONYA'DA YAŞAYACAK
                Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın ismi Karatay Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı parka verildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Ahmet Çalık'ı kaybederek büyük bir acı yaşadık. Park spor kompleksleriyle gençlerin hizmetinde olacak. İnşallah buradan nice Ahmet Çalık'lar çıkacaktır" dedi.



                FATİH KARAGÜMRÜK'TE ALEKSANDER PESİC FARKI
                Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda gol krallığı zirvesinde yer alan Aleksandar Pesic, Karagümrük'ün aldığı 30 puanın 19'una doğrudan katkı sağladı. 12 golle, krallık yarışında zirvede yer alan Sırp golcü, ligde oynadığı son 6 maçta 5 gole imza atmayı başardı.



                BEŞİKTAŞ, EREĞLİ'DE FARKA KOŞTU: 7-1
                Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Vodafone, deplasmanda Karadeniz Ereğli Bld'yi 7-1 yendi ve grubunda liderliğini devam ettirdi. Karşılaşmanın her iki yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Beşiktaş rahat bir maç çıkardı. İki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu.



                    LEWİS BAKER'IN YENİ ADRESİ STOKE CİTY OLDU
                    Chelsea altyapısında yetişen ve bir dönem Trabzonspor forması giyen Lewis Baker, Championship ekiplerinden Stoke City'ye transfer oldu. 26 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Trabzonspor'da 36 maça çıkan Lewis Baker, 2 gol ve 5 asiste imza atmıştı.



                    KASIMPAŞA SERİYE BAĞLADI!
                    Ben Ouannes ve Hadergjonaj (pen) golleriyle Giresunspor'u mağlup eden Kasımpaşa, ligde üst üste 3. galibiyetini almayı başardı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa maçın 12. dakikasında Ben Ouanes'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Giresunspor 30. dakikada Pelupessy'nin kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. İlk yarısı bu skorla biten maçta İstanbul ekibi Hadergjonaj penaltıdan durumu 2-0'a getirdi. Sahadan iki farklı galip ayrılan Kasımpaşa ligdeki galibiyet serisini ise 3 maça yükseltti. Paşa, puanını 21 yaparken, Giresun 25'te kaldı.



                    KARİYER REKORU KIRDI SHAQ'TAN ÖVGÜYÜ KAPTI
                    Ömer Faruk Yurtseven 22 sayı ve 11 ribauntla yıldızlaştı... Shaquille O'Neal ona hayran kaldı... Miami Heat'in Philadelphia 76ers'e 109-98 yenildiği maçta 22 sayı atan Ömer Faruk Yurtseven kariyer rekoru kırdı. 11 de ribaunt aldı. Üst üste 14 maçta double-double yaptı. Ömer, çift haneli ribaund serisini de 14 maça çıkarmış oldu. NBA efsanesi Shaquille O'Neal, "77 numaralı çocuğu beğendim. Çok yürekli oynuyor, şu anda Embiid'i öldürüyor. Hiç böyle bir performans sergilediğini görmemiştim, bu performansını çok beğendim" yorumunu yaptı.



                        DJOKOVİC SINIR DIŞI EDİLDİ!
                        Avustralya, Novak Djokovic'in sınır dışı edilmesine hükmetti. Yıldız raket Avustralya Açık'ta yok. Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkeklerde dünya bir numarası Novak Djokovic'in başvurusunu görüşen mahkeme, Sırp tenisçinin yaptığı itirazı reddetti. Federal mahkeme, Sırp raketin vize iptaline yaptığı itirazı haksız buldu ve dünya 1 numarasının sınır dışı edilmesine hükmetti. Dün Avustralya'dan ayrılan Sırp raket, daha önce 9 kez kazandığı Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek...



                        DEMİR ÇUBUK ATILDI DERBİ YARIDA KALDI
                        R.Betis-Sevilla maçında tribünden atılan demir çubuk Joan Jordan'a isabet etti... Derbi tamamlanamadı... İspanya'da Endülüs derbisinde olay çıktı. Real Betis- Sevilla derbisinde tribünden atılan maddenin Joan Jordan'a isabet etmesinin ardından maçın hakemi iki takımı da soyunma odasına gönderdi. Soyunma odasına giden futbolcuların tansiyonu bir türlü düşmedi. Saha içinde büyük arbedenin yaşandığı karşılaşma maçın hakemi tarafından iptal edildi. İspanya Futbol Federasyonu'nun bu konu hakkında ne karar vereceği henüz bilinmiyor...



                        ŞAMPİYONLAR İÇİN ÖZEL GECE
                        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörleri için "Yıldızların Gecesi- Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenleyecek. İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek organizasyona ev sahibi olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra spor, sanat, medya ve iş dünyasından isimler de katılacak.



                            TUZLA HASRETE SON VERDİ!
                            İstanbul ekibi Altınordu'yu mağlup ederek 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı. TFF 1. Lig'de Tuzlaspor, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 19. dakikasında konuk ekip Sami Satılmış ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 44. dakikada Tayfun Aydoğan skora dengeyi getirdi: 1-1. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü ise 47. dakikada Onat Kutay Kurt kaydetti... Bu sonucun ardından 7 hafta sonra kazanan İstanbul ekibi Tuzlaspor puanını 27'ye yükseltirken düşme hattında yer alan İzmir temsilcisi Altınordu 22 puanda kaldı.



                            ANADOLU EFES BEŞİKTAŞ'I RAHAT GEÇTİ
                            ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 87-72 mağlup etti. Maçta üstünlüğü elden bırakmayan Efes, ilk devreyi 52-35 önde kapattı. Maçı da 15 sayı farkla kazandı. Diğer sonuçlar: T.Telekom-Afyon Bld: 135-85, Gaziantep- SemtYalova: 81-57,Aliağa Petkim-Fenerbahçe: 95-90.

                            ALANYASPOR'DAN İZMİR BASKINI: 2-0
                            Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. 90 dakika boyunca daha etkili bir futbol ortaya koyan konuk ekip sonuca her iki yarıda atığı gollerle gitti. Alanya'ya 3 puan kazandıran golleri 26. dakikada Emre Akbaba, 81'de Oğuz Aydın kaydetti. Alanyaspor bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltirken, düşme hattında bulunan Altay ise 18 puanda kaldı.

                            MİLLİ ATLET MECHAAL EN İYİ DERECESİNİ YAPTI
                            Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, kış antrenmanlarını sürdürdüğü İspanya'da 10 kilometre yol koşusunda kariyerinin en iyi derecesini yaparak 4. oldu. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ibiza'daki yarışta Fenerbahçe'nin sporcusu Emine Hatun, finiş çizgisine 33 dakika 24 saniyede ulaştı.

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                            Haberler Spor Fenerbahçe'de İrfan Can fiyaskosu! Çıktığı 28 maçta sadece 1 gol atabildi
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