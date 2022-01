Fenerbahçe'de İrfan Can fiyaskosu! Çıktığı 28 maçta sadece 1 gol atabildi

Fenerbahçe'de İrfan Can hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında G.Saray'la müthiş bir yarışa giren Fenerbahçe bonuslarla birlikte tam 11 milyon Euro'yu kasasından çıkararak İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den transfer etmişti. Geçtiğimiz sezon 12 maçta oynayan ve gol atamayan İrfan Can takımına sadece 2 asistlik katkı verebilmişti. Bu sezon da görüntü değişmedi. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 1 ve Avrupa Ligi'nde 4 olmaz üzere toplam 16 maçta görev yaptı. 1027 dakika sahada kalan İrfan Can Kahveci 1 gol atabilirken, 4 de asist yaptı. Böylece yıldız oyuncu 28 maçta sadece 1 kez ağları sarsabildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar hem maliyeti hem de gösterdiği kötü performans nedeniyle sosyal medyada milli futbolcuya yönelik ağır eleştiriler yöneltiyorlar.