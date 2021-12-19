Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Hakem Zorbay Küçük'e olay sözler: Bak Zorbay kardeşim...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından Galatarsaray Hakem Zorbay Küçük'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Hakem Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara "lan ve yalancı" dediği ve Arda Turan'a yönelik "Ayakkabı mı atacaksın bana?" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugün kulüp televizyonunda Hakem Zorbay Küçük'e sert sözlerle yüklendi.
Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:
"MUTSUZUZ AMA UMUTSUZ DEĞİLİZ"
"Maçla ilgili bir şeyler söylemeden önce sezon başından başlayalım. Biz bu sezon sayın başkan ve yönetimimizle yola çıktık. Çok çabuk değişkenlik gösteren bir yapıda günlük ve kısa vadeli başarıların aksine uzun soluklu bir projeyi hayata geçirebilmek için kolları sıvadık ve bu cesareti gösterdik. Genç bir takım oluşturduk. Eksiklerimizin olduğunu biliyorduk. Hala da var. Ama bunların hepsini tünelin ucundaki ışık olarak gördük. Sezon başından beri vadettikleri olan bir takımımız var. Çok basit pozisyonları değerlendiremiyoruz, kalemizde pozisyon görmeden hatta bazen herhangi bir organizasyona maruz kalmadan goller yedik. Tabii birinci sıradan uzak kaldık. Burada bir kabahat varsa yönetimden önce benimdir. Ben bu takıma inanıyorum. Gençler başaracak. Son 50 yıldır futbolun her evresinde yer alan bir teknik adam olarak mutluluğumuzu bizden alabilirler ama umudumuzu asla. Mutsuzuz ama umutsuz değiliz. Avrupa'nın devlerine karşı namağlup gruptan çıkan bir gençlerimiz var. Son 50 yılda Türk futbolunun her evresinde yer aldım ben. Böyle bir insan olarak umudumuzu bizden almalarına izin vermeyeceğim. Çünkü bu düzenin değişeceğine inanıyorum."
"BU HAKEMDEN ŞİKAYETÇİYİZ"
"Ben cezalı olduğum için aşağıda değildim. Bizde ceza aldığında biliyorsunuz soyunma odasına giremiyorsunuz. Futbolun en önemli aktörlerini atmakla kalmayıp uzaklaştıran bir zihniyete sahip olduğumuz için 15 dakika bekledim, sonra aşağı indim. Bir şeyler olmuş. Maalesef hakemin öne geçtiği bir maç izledik yine. Tabii benim daha fazla ceza almam için fırsat kollayanlar var. Galatasaray'ı saf dışı bırakmak isteyenler var. Kim üzerine alınır bilmiyorum ama bu fırsatı size vermeyeceğim. Ceza alma fırsatını size vermeyeceğim. Sezon boyunca aynı performanslara verilen farklı kararlara, standart dışı kararlara sonra geliriz. Başakşehir maçının hakeminin nasıl bir düşünce ve psikolojiyle sahaya geldiğini bilmiyoruz. Maçı bir daha analistlerimizle izlediğimiz için daha rahat analiz ediyorum. Başlangıçtan itibaren yaşananları paylaşmak istiyorum. Maçın ilk yarısında yediğimiz golün ardından oyuncuların hakeme sınırlar içinde itirazını görüyoruz. Hakemin tam o esnadaki vücut diline iyi bakmalarını rica ediyorum. Bir nefret anı, bir kin gütme hali gibi bir vücut dili var.