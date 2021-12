Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Hakem Zorbay Küçük'e olay sözler: Bak Zorbay kardeşim...

"HER ŞEYİ ÖNEMSİYORUM AMA BU CÜMLEYİ HER ŞEYDEN ÜSTE KOYUYORUM"

"Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum diyor. Her şeyi önemsiyorum ama bu cümleyi her şeyden üste koyuyorum. Ardından tepki görünce kaptanımız Arda ile göğüs göğüse gelerek tahrik ediyor. Bakın bunların hepsi mevcut. En az 10-15 kişiyle konuştum. Şimdi soruyorum, bu cümleyi kullanan, yüzünde alaycı bir gülüşle koridorda bulunan ve herkesi tahrik etmeye çalışan bir tavır içinde bulunan bu kişiden ikinci yarıda nasıl bir yönetim beklersiniz? İmkan var mı bu ruh haliyle, kafasındaki 'Ne yaptığınızı biliyorum' düşüncesiyle doğru hakemlik yapmasına? Biz diyor muyuz, 'Tüm Galatasaraylılar sizin ne yaptığınızı biliyor' diye? Maalesef bu atmosferde hangi algı hakemi bu sözleri söyleme noktasına getirmiştir acaba? Kazandık, kaybettik... Buradaki bu cümleye en üstte yer veriyorum"