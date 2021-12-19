Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Hakem Zorbay Küçük'e olay sözler: Bak Zorbay kardeşim...

"GALATASARAY MAÇINDA ALEYHİMİZE KARAR VERENLERİN HEPSİ ERTESİ HAFTA MAÇ ALIYORLAR"

"Bakın bir örnek vereyim. Fenerbahçe maçında Diagne'nin penaltı pozisyonundan önce Halil Umut düdük çaldım dedi. Fenerbahçeli oyuncuya ikinci sarı gösterip kırmızı kart gösterdi. Hiç alakası yok pozisyonun ikinci sarı kartla. O penaltıyı vermemek için bunu uyguladı. Şimdi Halil Umut oyunu kesiyor ve penaltı oluyor. Diyor ki pozisyonda sarı kart var, kırmızı gösteriyor. Yoksa şöyle mi düşünüyor? 'Ben üçüncü dakikada Başakşehir'den bir oyuncu atarsam son iki sezonda TFF'nin normal şartlarda en fazla maç alan, en fazla görev verdiği biri olan FIFA hakemi Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen gibi mi olur sonum'... Bu arada Ali Palabıyık yüzünden geçen sene şampiyonluğu kaybetmiş olabiliriz. Berkan'a faul var. Vermedi gol verdi. Alex'e yapılan net faule rağmen attığımız golden dolayı maç içinde kendine bir standart oluşturmuş. Ama maalesef Galatasaray lehine hata yaptı algısı oluşturuldu bu iki hakeme. 9 haftadır ne VAR'dalar, ne yoktalar. Ne VAR'da ne de sahada görev veriliyor. Benim dediğim mesaj mı gönderiliyor hakemlere? Her Galatasaray maçında aleyhimize karar verenlerin hepsi ertesi hafta maç alıyorlar.

Bir futbol paydaşı, Galatasaray teknik direktörü olarak soruyorum. Abdülkadir Bitigen ve Ali Palabıyık'a neden görev vermiyorsunuz? Bir bilgilendirme ihtiyacı da hissetmiyorlar. Ben bunu bir türlü anlayamadım. Kavga eden olmak istemediğim için de hepsini bir arada söylüyorum. Derbinin hakemi en az 15-20 gün önceden belli olması gerekir. Öyledir de zaten. UEFA, Şampiyonlar Ligi hakemlerini bir gün önce atamayacağına göre komite Galatasaray - Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i neden verir? Çünkü maçtan sonra Moskova'ya gitmesi lazım. Derbi pazar günü, Şampiyonlar Ligi maçı Salı günü. 48 saat sonra Şampiyonlar Ligi yönetecek. Böyle bir saçma şey olabilir mi? Bu saçmalığı UEFA yapmaz. Hiçbir bilgi, hiçbir savunma yok. Bir futbol adamı olarak yola çıkacak, seyahat edecek, maçın ağır yorgunluğu... Gibi gibi bir sürü sayabileceğimiz olmaması gereken faktörler varken nasıl verirsiniz bunu, neden? Örnek çok. Bir benzeri de Ümit Öztürk. Dört senede iki Galatasaray maçı verildi buna. Üzerine yapıştırılan etiketle önce Malatya'da VAR'da sonra Sivas'ta sahada hak ettiğimiz tartışmaya açık olmayan iki pozisyonda penaltımız verilmedi. Lütfen bize açıklasınlar"