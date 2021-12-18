Galatasaray Başakşehir maçı sonrası Necati Ateş'ten olay Zorbay Küçük açıklaması: 'Lan ve yalancı' dedi

"SEN GALATASARAY'IN OYUNCUSUNA LAN DİYEMEZSİN"

Hem 4. hakem, hem Zorbay! Gidin lan demiş! Kart verirsin. Sen lan diyemezsin! Galatasaray'ın oyuncusuna lan diyemezsin! Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşabiliyor.

Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor. Bir gün sarı kartı da gösteririz diyor. Oyuncu, bir pozisyondan çıkmıştır, nabzı 220'ye çıkmıştır, bu kelimeleri kullanabilir.

Hepimiz yaptık. Oyuncuma neden böyle bir şey söyledin dediğimde… Senin oyuncun yalancı dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin."