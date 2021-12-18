Galatasaray Başakşehir maçı sonrası Necati Ateş'ten olay Zorbay Küçük açıklaması: 'Lan ve yalancı' dedi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray yardımcı antrönörü Necati Ateş'ten maç sonu hakem Zorbay Küçük hakkında olay açıklamalar geldi.
Necati Ateş, "Hem 4. hakem, hem Zorbay Küçük! Gidin lan demiş! Kart verirsin. Sen lan diyemezsin! Galatasaray'ın oyuncusuna lan diyemezsin! Yalancı' diyemezsin" dedi.
Necati Ateş şunları söyledi:
"Rakipten daha çok pozisyona girdik. Pas yaptık. Şut attık. Her maçımız hemen hemen böyle. Oyun gücümüz çok iyi. Skoru arttıramadığımız için çoğu maç beraberliğe üzülüyoruz. İkinci yarı özellikle oyunu sürklase ettik ama golü atamadık.