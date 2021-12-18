Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.12.2021 22:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2021 22:17
    ABONE OL

    Galatasaray Başakşehir maçı sonrası Necati Ateş'ten olay Zorbay Küçük açıklaması: 'Lan ve yalancı' dedi

    Son dakika haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray yardımcı antrönörü Necati Ateş'ten maç sonu hakem Zorbay Küçük hakkında olay açıklamalar geldi. Necati Ateş, "Hem 4. hakem, hem Zorbay Küçük! Gidin lan demiş! Kart verirsin. Sen lan diyemezsin! Galatasaray'ın oyuncusuna lan diyemezsin! Yalancı' diyemezsin" dedi.

    Ateş patladı!

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

    Galatasaray yardımcı antrönörü Necati Ateş'ten maç sonu hakem Zorbay Küçük hakkında olay açıklamalar geldi.

    Necati Ateş, "Hem 4. hakem, hem Zorbay Küçük! Gidin lan demiş! Kart verirsin. Sen lan diyemezsin! Galatasaray'ın oyuncusuna lan diyemezsin! Yalancı' diyemezsin" dedi.

    Necati Ateş şunları söyledi:

    "Rakipten daha çok pozisyona girdik. Pas yaptık. Şut attık. Her maçımız hemen hemen böyle. Oyun gücümüz çok iyi. Skoru arttıramadığımız için çoğu maç beraberliğe üzülüyoruz. İkinci yarı özellikle oyunu sürklase ettik ama golü atamadık.

        "SEN GALATASARAY'IN OYUNCUSUNA LAN DİYEMEZSİN"
        Hem 4. hakem, hem Zorbay! Gidin lan demiş! Kart verirsin. Sen lan diyemezsin! Galatasaray'ın oyuncusuna lan diyemezsin! Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşabiliyor.

        Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor. Bir gün sarı kartı da gösteririz diyor. Oyuncu, bir pozisyondan çıkmıştır, nabzı 220'ye çıkmıştır, bu kelimeleri kullanabilir.

        Hepimiz yaptık. Oyuncuma neden böyle bir şey söyledin dediğimde… Senin oyuncun yalancı dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Fikri Sağlar’dan skandal!
        Haberler Spor Galatasaray Başakşehir maçı sonrası Necati Ateş'ten olay Zorbay Küçük açıklaması: 'Lan ve yalancı' dedi
            SON DAKİKA