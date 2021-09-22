Sergen Yalçın'ın 2013'te 'beyni yok' dediği Balotelli, attığı gol sonrası tecrübeli hocayı hedef aldı

Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta şok bir şekilde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken maça Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket damga vurdu. Balotelli, attığı golden sonra, Yalçın'a doğru dönerek, 'beyin' hareketi yaptı. Bu hareketin sebebi ise sonra ortaya çıktı.

2013'TE 'BEYNİ YOK' DEMİŞTİ

Sergen Yalçın'ın 2013'te yorumculuk yaptığı dönemde Balotelli için kullandığı "Beyni yok" ifadelerinden haberdar olan İtalyan golcünün, bu yüzden 'beyin' işareti yaptığı anlaşıldı.

BÜYÜK BİR GERİLİM YAŞANDI

Balotelli'nin Sergen Yalçın'ı hedef alarak yaptığı hareket sonrası saha da bir anda karıştı. İki kulübe birbirine girerken, Balotelli gol sevinci sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

YALÇIN: ONU TRANSFER ETMEDİM

Sergen Yalçın ise olaylarla ilgili: Neden bu hareketi yaptı bilmiyorum ama o benim muhatabım değil. Sanırım kendisinin transferine onay vermediğim için böyle bir şey yaptı" dedi.