Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sergen Yalçın'ın 2013'te 'beyni yok' dediği Balotelli, attığı gol sonrası tecrübeli hocayı hedef aldı

    Balotelli Beşiktaş’a attığı gol sonrası kendisi için geçmşite “Beyni yok” diyen Sergen Yalçın’a dönerek flaş bir hareket yaptı. Balotelli'nin bu çıkışı sonrası saha karıştı . Sergen Yalçın ise, "Onu istemedim diye böyle bir şey yaptı sanırım" ifadelerini kullandı.

    Beyin travması!

    Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta şok bir şekilde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken maça Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket damga vurdu. Balotelli, attığı golden sonra, Yalçın'a doğru dönerek, 'beyin' hareketi yaptı. Bu hareketin sebebi ise sonra ortaya çıktı.

    2013'TE 'BEYNİ YOK' DEMİŞTİ
    Sergen Yalçın'ın 2013'te yorumculuk yaptığı dönemde Balotelli için kullandığı "Beyni yok" ifadelerinden haberdar olan İtalyan golcünün, bu yüzden 'beyin' işareti yaptığı anlaşıldı.

    BÜYÜK BİR GERİLİM YAŞANDI
    Balotelli'nin Sergen Yalçın'ı hedef alarak yaptığı hareket sonrası saha da bir anda karıştı. İki kulübe birbirine girerken, Balotelli gol sevinci sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

    YALÇIN: ONU TRANSFER ETMEDİM
    Sergen Yalçın ise olaylarla ilgili: Neden bu hareketi yaptı bilmiyorum ama o benim muhatabım değil. Sanırım kendisinin transferine onay vermediğim için böyle bir şey yaptı" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
    Haberler Spor Sergen Yalçın'ın 2013'te 'beyni yok' dediği Balotelli, attığı gol sonrası tecrübeli hocayı hedef aldı
        SON DAKİKA