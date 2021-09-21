Beşiktaş, Adana Demirspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık savaş alanına döndü! Balotelli o hareketi yapınca...
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın 79. dakikasında Balotelli'nin attığı gol sonrası yaptığı hareketin ardından gerginlik arttı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Beşiktaş kulübesi ile Adana Demirspor kulübüsi birbirine girdi. İşte o anlar...
21.09.2021 22:47
- Son Güncelleme: 21.09.2021 23:06
52. dakikada Ghezzal'in sağ kanatta yerden pasında ceza alanı içinde Batshuayi ve Larin'i geçen meşin yuvarlağı önünde bulan Rıdvan, topu filelere gönderdi ve Beşiktaş 3-0 öne geçti.
60. dakikada Adana Demirspor'un ceza yayı içinde kazandığı serbest vuruşta Vargas, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-1.