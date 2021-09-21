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Beşiktaş, Adana Demirspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık savaş alanına döndü! Balotelli o hareketi yapınca...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın 79. dakikasında Balotelli'nin attığı gol sonrası yaptığı hareketin ardından gerginlik arttı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Beşiktaş kulübesi ile Adana Demirspor kulübüsi birbirine girdi. İşte o anlar...

21.09.2021 22:47 - Son Güncelleme: 21.09.2021 23:06
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık savaş alanına döndü! Balotelli o hareketi yapınca...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

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Beşiktaş, Adana Demirspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık savaş alanına döndü! Balotelli o hareketi yapınca...

48. dakikada Ghezzal'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Oğuzhan'ın istediği gibi kontrol edemediği top yandan auta gitti.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık savaş alanına döndü! Balotelli o hareketi yapınca...

52. dakikada Ghezzal'in sağ kanatta yerden pasında ceza alanı içinde Batshuayi ve Larin'i geçen meşin yuvarlağı önünde bulan Rıdvan, topu filelere gönderdi ve Beşiktaş 3-0 öne geçti.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık savaş alanına döndü! Balotelli o hareketi yapınca...

60. dakikada Adana Demirspor'un ceza yayı içinde kazandığı serbest vuruşta Vargas, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-1.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçının bitiş düdüğüyle ortalık savaş alanına döndü! Balotelli o hareketi yapınca...

79. dakikada Balotelli sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

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