Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz'a olay yanıt: Kıvırmaya gerek yok
Beşiktaş Teknik Dİrektörü Sergen Yalçın eski takım arkadaşı ve Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a olay bir göndermede bulundu. Kuntz'un "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım" sözlerine yanıt veren Sergen, "Bana bir şey söylemek isteyen varsa direkt söylesin. Kıvırmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Dİrektörü Sergen Yalçın maçın ardından eski takım arkadaşı ve Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a olay bir göndermede bulundu. İşte Sergen'in o açıklamaları ve maçtan çarpıcı detaylar...
KUNTZ: SERGEN'İN TEKNİK DİREKTÖR OLDUĞUNU GÖRÜNCE KAHKAHA ATTIM
Milli Takımla anlaşan Stefan Kuntz, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.
SERGEN'DEN OLAY YANIT: KIVIRMAYA GEREK YOK
Kuntz'a olay bir yanıt veren Sergen Yalçın "Kıvırmaya gerek yok" dedi. Sergen Yalçın, "Uilenberg benimle ilgili açıklama yapıyor. Bugün oyuncu bana hareket yapıyor, onu tanımıyorum, hiçbir alakam yok. En son Stefan Kuntz benimle ilgili önce saçmaladı, toparlamaya başladı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa direkt söylesin. Kıvırmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.