Sergen Yalçın’dan Stefan Kuntz’a olay yanıt: Kıvırmaya gerek yok

SERGEN'DEN OLAY YANIT: KIVIRMAYA GEREK YOK

Kuntz'a olay bir yanıt veren Sergen Yalçın "Kıvırmaya gerek yok" dedi. Sergen Yalçın, "Uilenberg benimle ilgili açıklama yapıyor. Bugün oyuncu bana hareket yapıyor, onu tanımıyorum, hiçbir alakam yok. En son Stefan Kuntz benimle ilgili önce saçmaladı, toparlamaya başladı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa direkt söylesin. Kıvırmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.