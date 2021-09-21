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Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz'a olay yanıt: Kıvırmaya gerek yok

Beşiktaş Teknik Dİrektörü Sergen Yalçın eski takım arkadaşı ve Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a olay bir göndermede bulundu. Kuntz'un "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım" sözlerine yanıt veren Sergen, "Bana bir şey söylemek isteyen varsa direkt söylesin. Kıvırmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

AJANSLAR
21.09.2021 23:58 - Son Güncelleme: 22.09.2021 00:35
Sergen Yalçın’dan Stefan Kuntz’a olay yanıt: Kıvırmaya gerek yok

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı

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Sergen Yalçın’dan Stefan Kuntz’a olay yanıt: Kıvırmaya gerek yok

Beşiktaş Teknik Dİrektörü Sergen Yalçın maçın ardından eski takım arkadaşı ve Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a olay bir göndermede bulundu. İşte Sergen'in o açıklamaları ve maçtan çarpıcı detaylar...

Sergen Yalçın’dan Stefan Kuntz’a olay yanıt: Kıvırmaya gerek yok

KUNTZ: SERGEN'İN TEKNİK DİREKTÖR OLDUĞUNU GÖRÜNCE KAHKAHA ATTIM

Milli Takımla anlaşan Stefan Kuntz, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın’dan Stefan Kuntz’a olay yanıt: Kıvırmaya gerek yok

SERGEN'DEN OLAY YANIT: KIVIRMAYA GEREK YOK

Kuntz'a olay bir yanıt veren Sergen Yalçın "Kıvırmaya gerek yok" dedi. Sergen Yalçın, "Uilenberg benimle ilgili açıklama yapıyor. Bugün oyuncu bana hareket yapıyor, onu tanımıyorum, hiçbir alakam yok. En son Stefan Kuntz benimle ilgili önce saçmaladı, toparlamaya başladı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa direkt söylesin. Kıvırmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın’dan Stefan Kuntz’a olay yanıt: Kıvırmaya gerek yok

MAÇTAN DETAYLAR

Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan ve 52. dakikada farkı 3'e çıkaran siyah-beyazlı takım, özellikle 65. dakikadaki oyuncu değişikliklerinin ardından oyundan düştü.

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