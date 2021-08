Trabzonspor Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzon Roma maçı şifreli mi, şifresiz mi?

TRABZONSPOR ROMA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen verilecek. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Roma maçıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Her rakibe göre savunmada da hücumda da ona göre planlamalar yapabiliyoruz. Artık birbirine yakın oyunlar var. Roma'nın oyun kurmaları ve karşılamalarının da bizim gibi olduğunu düşünüyoruz. Çok kalite ve tekrarları olan bir takım. Özellikle Avrupa'da deneyimleri daha fazla ama bizim de planlarımız var. Hep 'hücum mu savunma mı?' diye soruyorlar. Her ikisi de olmadan bugün dünya futbolunda olmuyor. Her ikisinin de detayları var. Geçen sene takım savunmasını çok daha iyi yaparken, bugün hücum zenginliği var. Geçen sene ilk haftadan sonra 'ne zaman hücum oynayacağız' diyorlardı. Savunma güvenliğini alarak hücumda oynamıştık. Bunun detayları var. Detaylarla, tekrarlarla ilgili onun için sabır diyorum. Çalışıyoruz. Çok tekrar yaparak bunu daha iyi hale getireceğiz. Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek."