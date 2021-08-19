Fenerbahçe ve Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki bugün karşı karşıya gelecek. Maç için geri sayım devam ediyor. UEFA 3. eleme maçında Neftçi'yi 3-0 mağlup eden HJK Helsinki tur atlayarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Futbolseverler maçın saatini ve şifreli mi şifresiz mi olduğunu merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Helsinki hangi kanalda? UEFA FB Helsinki maçı saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi? İşte maça dair merak edilenler...

FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8'de naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İşte maçın muhtemel 11'leri;