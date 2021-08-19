Fenerbahçe ve Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki bugün karşı karşıya gelecek. Maç için geri sayım devam ediyor. UEFA 3. eleme maçında Neftçi'yi 3-0 mağlup eden HJK Helsinki tur atlayarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Futbolseverler maçın saatini ve şifreli mi şifresiz mi olduğunu merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Helsinki hangi kanalda? UEFA FB Helsinki maçı saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi? İşte maça dair merak edilenler...
FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8'de naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
İşte maçın muhtemel 11'leri;
FENERBAHÇE-HELSİNKİ MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Samuel
Helsinki: Keto, O'Shaunhnessy, Moren, Tenho, Saksela, Sparv, Lingman, Murillo, Browne, Valencic, Roope Riski
Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Samatta, UEFA'nın FFP kurallarına takıldığı için kadroda yer almadı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 116 MAÇ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 116 maça çıktı. Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 116 maçta rakip fileleri 154 kez havalandırırken, kalesinde 150 gole engel olamadı.