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    • 19.08.2021 09:47
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    • 19.08.2021 09:47
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    Fenerbahçe Helsinki hangi kanalda? UEFA FB Helsinki maçı saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi?

    Temsilcimiz Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile UEFA Avrupa Ligi Play-off mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Ağustos günü yani bugün karşılaşacağı HJK Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı. Mücadele ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Helsinki hangi kanalda? UEFA FB Helsinki maçı saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi? İşte bilgiler...

    Fenerbahçe Helsinki hangi kanalda?

    Fenerbahçe ve Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki bugün karşı karşıya gelecek. Maç için geri sayım devam ediyor. UEFA 3. eleme maçında Neftçi'yi 3-0 mağlup eden HJK Helsinki tur atlayarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Futbolseverler maçın saatini ve şifreli mi şifresiz mi olduğunu merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Helsinki hangi kanalda? UEFA FB Helsinki maçı saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi? İşte maça dair merak edilenler...

    FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8'de naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

    İşte maçın muhtemel 11'leri;

    FENERBAHÇE-HELSİNKİ MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Samuel

    Helsinki: Keto, O'Shaunhnessy, Moren, Tenho, Saksela, Sparv, Lingman, Murillo, Browne, Valencic, Roope Riski

    Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Samatta, UEFA'nın FFP kurallarına takıldığı için kadroda yer almadı.

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 116 MAÇ

    Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 116 maça çıktı. Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 116 maçta rakip fileleri 154 kez havalandırırken, kalesinde 150 gole engel olamadı.

        FENERBAHÇE 910 GÜN SONRA AVRUPA'DA

        Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak.

        Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

        Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.

        PEREIRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

        Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.

        Söz konusu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

        Fenerbahçe, play-off turunda Yunanistan'ın Atromitos takımını geçerek gruplara kalmıştı.

        Molde, Ajax ve Celtic'in olduğu gruptan 2. sırada çıkan sarı-lacivertliler, son 32 turunda Lokomotiv Moskova'yı saf dışı ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.

        Teknik direktör Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son 16 turunda ise ilk maçı sahasında 1-0 kazandığı Portekiz'in Braga takımı karşısında rövanşta hakem Ivan Bebek'in kararlarıyla uzun süre konuşulduğu mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.

            2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer aldı.

            UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Monaco takımına 2 maç sonunda elenen Fenerbahçe'de daha sonra Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.
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            Haberler Spor Fenerbahçe Helsinki hangi kanalda? UEFA FB Helsinki maçı saat kaçta, şifreli mi, şifresiz mi?
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