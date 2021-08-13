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    Beşiktaş'tan David Luiz’le kıran kırana pazarlık! Fiyat farkı 1 milyon Euro

    Beşiktaş, David Luiz’e yıllık 2.5 milyon Euro teklif ederken Sambacı 3.5 milyon istedi. Fiyat makası daralırsa ibre Kartal’a dönecek. İşte taraftarın merak ettiği tüm detaylar...

    David Luiz’le kıran kırana

    Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan ancak bugüne kadar resmi bir teklifin yapılmadığı David Luiz için girişimler başladı.



    Brezilyalı stoperin menajeri ile temasa geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar'ın oyuncu için yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. David Luiz'in istediği rakamın ise yıllık 3.5 milyon Euro olduğu pazarlıkların ise devam ettiği ifade edildi.

    Beşiktaş'ın başı bonusu teklif edebileceği de belirtiliyor.



    BENFİCA CEPHESİNDEN İYİ HABER
    David Luiz ile yapılacak pazarlıklar sonucunda her iki tarafında da vereceği tavizlerle fiyat makasının daralabileciği ve transfer olasılığının bu şekilde aratbileceği de gelen haberler arasında. Bu arada David Luiz'in transfer ihtimali bulunan Benfica cephesinden de Beşiktaş için sevindirici haberler geldi.




        JESUS: LUİZ TÜRKİYE'YE GİDECEK
        Benfica Teknik Direktörü Juan Jesus "David Luiz, Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil. Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa, Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



        BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 1+1 YILLIK
        34 aşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı bir süre önce de Süper Lig ekiplerniden Adana Demirspor'la da anılmıştı. Ancak anlaşma sağlanamamıştı.

        Beşiktaş'ın sambacıya yapacağı teklifin 1+1 yıllık olduğu, David Luiz cephesinin ise en az 2 yıllık sözleşmede ısrarlı olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki 1 hafta son derece kritik.

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