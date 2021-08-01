Serdar Dursun ve Zajc attı Fenerbahçe kazandı

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Greuther Fürth ekibiyle yaptığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe maça, Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Pelkas, Osayi-Samuel ve Serdar Dursun 11'iyle başladı. Kanarya, 4. dakikada Zajc, 8. ve 30. dakikalarda Serdar Dursun'un golleriyle 3-0 öne geçti. Konuk ekip, 34'teBarry, 76'da Leweling'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Sarı-Lacivertliler etkili bir oyunla mücadeleyi kazandı.

ZANKA SAHNE ALDI

F.Bahçe'de gönderilecek oyuncular arasında yer alan Zanka, dünkü Fürth maçının ikinci yarısında forma giydi. Pereira döneminde ilk kez süre aldı.