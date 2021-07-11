Galatasaray’dan 4 gollü prova

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba atarken, lacivert- beyazlıların golleri ise Tomas Brecka ve Ahmet Engin'den geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadelede ikinci yarıya tüm takımı değiştirerek çıkardı. Terim, Sekidika'yı sağ bekte, Feghouli'yi ise orta sahanın sağ iç bölgesinde denedi. Galatasaray'da kadroda olan futbolculardan sadece İsmail Çipe ile Marcao süre almadı.
DEVRE ARASINDA TRANSFER ZİRVESİ
G.Saray'da dün Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının devre arasında saha kenarında teknik patron Fatih Terim ile başkan Burak Elmas, mini bin transfer zirvesi gerçekleştirdi. Maç sonunda Elmas ile transferdeki son durumu görüştüklerini açıklayan Terim, "Yönetimimiz transferde çok sıkı çalışıyor. Gecikmeler olabilir, bunlar doğaldır. Biz işimize bakıyoruz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadelede ikinci yarıya tüm takımı değiştirerek çıkardı. Terim, Sekidika'yı sağ bekte, Feghouli'yi ise orta sahanın sağ iç bölgesinde denedi. Galatasaray'da kadroda olan futbolculardan sadece İsmail Çipe ile Marcao süre almadı.
DEVRE ARASINDA TRANSFER ZİRVESİ
G.Saray'da dün Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının devre arasında saha kenarında teknik patron Fatih Terim ile başkan Burak Elmas, mini bin transfer zirvesi gerçekleştirdi. Maç sonunda Elmas ile transferdeki son durumu görüştüklerini açıklayan Terim, "Yönetimimiz transferde çok sıkı çalışıyor. Gecikmeler olabilir, bunlar doğaldır. Biz işimize bakıyoruz" dedi.