Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray’dan 4 gollü prova

    Galatasaray hazırlık maçında Kasımpaşa’yı Ömer, Oğulcan, Aytaç ve Emre Akbaba’nın golleriyle 4-2 yendi. Lacivert- beyazlıların golleri ise Tomas Brecka ve Ahmet Engin'den geldi.

    Galatasaray’dan 4 gollü prova
    Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba atarken, lacivert- beyazlıların golleri ise Tomas Brecka ve Ahmet Engin'den geldi.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadelede ikinci yarıya tüm takımı değiştirerek çıkardı. Terim, Sekidika'yı sağ bekte, Feghouli'yi ise orta sahanın sağ iç bölgesinde denedi. Galatasaray'da kadroda olan futbolculardan sadece İsmail Çipe ile Marcao süre almadı.



    DEVRE ARASINDA TRANSFER ZİRVESİ
    G.Saray'da dün Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının devre arasında saha kenarında teknik patron Fatih Terim ile başkan Burak Elmas, mini bin transfer zirvesi gerçekleştirdi. Maç sonunda Elmas ile transferdeki son durumu görüştüklerini açıklayan Terim, "Yönetimimiz transferde çok sıkı çalışıyor. Gecikmeler olabilir, bunlar doğaldır. Biz işimize bakıyoruz" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDP'li çocukların lüks hayatlarını paylaştı
    Haberler Spor Galatasaray’dan 4 gollü prova