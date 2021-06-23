Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas dün mazbatasını aldı ve resmen göreve başladı. Elmas ve ekibi mazbatalarını Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın elinden aldı. Artık seçimin geride kaldığını söyleyen Elmas, "Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Bizimle yarışan diğer aday ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Artık kimse rakip değil. Galatasaray için birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G.Saray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı telefonla arayarak tebrik etti. Bundan sonraki süreç için başarılar diledi.