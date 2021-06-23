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    Resmen göreve başlayan Başkan birlik beraberlik mesajları verdi

    'ın yeni başkanı dün mazbatasını aldı ve resmen göreve başladı. Elmas ve ekibi mazbatalarını Kurulu Başkanı 'ın elinden aldı. Artık seçimin geride kaldığını söyleyen Elmas, "Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Bizimle yarışan diğer aday ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Artık kimse rakip değil. Galatasaray için birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.

    Artık kimse rakip değil hep birlikteyiz

    Galatasaray'ın yeni başkanı dün mazbatasını aldı ve resmen göreve başladı. Elmas ve ekibi mazbatalarını Kurulu Başkanı 'ın elinden aldı. Artık seçimin geride kaldığını söyleyen Elmas, "Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Bizimle yarışan diğer aday ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Artık kimse rakip değil. için birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
    Başkan     , G.Saray Başkanı seçilen Burak Elmas'ı telefonla arayarak tebrik etti. Bundan sonraki süreç için başarılar diledi.

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    Haberler Spor Resmen göreve başlayan Başkan Burak Elmas birlik beraberlik mesajları verdi