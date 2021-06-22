



GALATASARAY'DA DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Galatasaray Kulübünde başkanlığı Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından devir teslim töreni düzenlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran'daki olağan seçimli genel kurulda sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulunun görevi devralma töreni, Türk Telekom Stadı'ndaki yönetim kurulu toplantı odasında gerçekleştirildi.

Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği törende Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Verdiğiniz emek için size teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum." diye konuştu.