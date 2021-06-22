Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ile yönetimi mazbatalarını alarak göreve başladı. Mazbata töreni sonrası kulüp televizyonununa açıklama yapan başkan Burak Elmas, "Bir sürü tebrik mesajı aldık. Bizi tebrik eden herkese geri dönmek fırsatı olmadı. Hepsine tek tek dönmek istiyoruz. Bütün Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü planlarını yapmaya başladık. Artık resmen göreve başladık. Kıymetli katkılarıyla bizimle yarışan diğer aday ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Ama seçim bitti. Artık kimse rakip değil. Galatasaray' aydınlık bir geleceğe taşımak için birlikte çalışacağız." dedi.



Ekibinin uzun süredir çok emek verdiğini vurgulayan Burak Elmas, "Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi çok emek verdi. Ekibimiz plan ve projeleri uygulamak için sabırsızız. Bir an önce işe koyulmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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