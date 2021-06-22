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    • 22.06.2021 11:27
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    • 22.06.2021 11:31
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    ! 'da yeni dönem resmen başladı! mazbatasını aldı

    haberine göre 'da cumartesi yapılan seçimlerde kulübün 38. Başkanı seçilen , Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

    Galatasaray'da yeni dönem resmen başladı

    'da yeni başkan ile yönetimi mazbatalarını alarak göreve başladı. Mazbata töreni sonrası kulüp televizyonununa açıklama yapan başkan Burak Elmas, "Bir sürü tebrik mesajı aldık. Bizi tebrik eden herkese geri dönmek fırsatı olmadı. Hepsine tek tek dönmek istiyoruz. Bütün Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü planlarını yapmaya başladık. Artık resmen göreve başladık. Kıymetli katkılarıyla bizimle yarışan diğer aday ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Ama seçim bitti. Artık kimse rakip değil. Galatasaray' aydınlık bir geleceğe taşımak için birlikte çalışacağız." dedi.

    Ekibinin uzun süredir çok emek verdiğini vurgulayan Burak Elmas, "Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi çok emek verdi. Ekibimiz plan ve projeleri uygulamak için sabırsızız. Bir an önce işe koyulmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'da yeni dönem resmen başladı! Burak Elmas mazbatasını aldı