Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi verdiği sözleri hayata geçirmek için düğmeye basarken transfer listesindeki futbolcuların sayısında artış oldu... Başkan Burak Elmas ve yönetimi Henry Onyekuru, Kaan Ayhan, Alex Moreno ve Halil Akbunar için düğmeye basarken Fatih Terim ile yapılan ilk görüşmenin ardından listeye 2 kişi daha ilave edildi.

Tecrübeli teknik adam listeye Halil Dervişoğlu ile Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in de eklenmesini istedi. Bu iki futbolcunun geçtiğimiz sezonki performansından memnun olan Terim, gerekli fedakarlığın yapılmasını yeni yönetimden istedi.

FATİH TERİM YARIN 3 YILLIK İMZA ATACAK

Başkan Burak Elmas ve ekibi bugün mazbatasını alacak. Yarın ise kulüpte devir teslim töreni yapılacak. Hemen ardından Fatih Terim ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşme 3 yıllık olacak.