Sırp oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro civarındaki teklif için önünüzdeki hafta başında kararını açıklayacağı bildirildi. Inter ile Milan'ın da teklif yaptığı ancak bu tekliflerin de Fenerbahçe'nin teklifinin altında kaldığı gelen haberler arasında.