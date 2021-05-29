Önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadroyu hedefleyen Fenerbahçe'de en kritik bölgelerden biri olan stoper mevkisi için kritik bir aşamaya gelindi.
Napoli ile olan sözleşmesi sona eren kulübü tarafından yapılan yeni sözleşme teklifini geri çeviren Nikola Maksimovic'e şu ana kadar en iyi teklifi Fenerbahçe yapmıştı.
Sırp oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro civarındaki teklif için önünüzdeki hafta başında kararını açıklayacağı bildirildi. Inter ile Milan'ın da teklif yaptığı ancak bu tekliflerin de Fenerbahçe'nin teklifinin altında kaldığı gelen haberler arasında.