Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Maksimovic 'nin teklifini geri çevirdi: 'ye kararını önünüzdeki hafta içinde bildirecek

    Önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadroyu hedefleyen 'de en kritik bölgelerden biri olan mevkisi için kritik bir aşamaya gelindi. ile olan sözleşmesi sona eren kulübü tarafından yapılan yeni sözleşme teklifini geri çeviren Nikola Maksimovic'e şu ana kadar en iyi teklifi Fenerbahçe yapmıştı. oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro civarındaki teklif için önünüzdeki hafta başında kararını açıklayacağı bildirildi.

    Maksimovic için geri sayım

    Önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadroyu hedefleyen Fenerbahçe'de en kritik bölgelerden biri olan stoper mevkisi için kritik bir aşamaya gelindi.

    Napoli ile olan sözleşmesi sona eren kulübü tarafından yapılan yeni sözleşme teklifini geri çeviren Nikola Maksimovic'e şu ana kadar en iyi teklifi Fenerbahçe yapmıştı.

    Sırp oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro civarındaki teklif için önünüzdeki hafta başında kararını açıklayacağı bildirildi. Inter ile Milan'ın da teklif yaptığı ancak bu tekliflerin de Fenerbahçe'nin teklifinin altında kaldığı gelen haberler arasında.

        Geçtiğimiz hafta Sırp basınında çıkan haberlerde de 29 yaşındaki Maksimovic'in Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu yolunda ifadeler kullanılmıştı.

        TEKNİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
        1.93 boyundaki Nikola Maksimovic, savunma oyuncusu olmasına rağmen top kullanma becerisi ile de dikkat çekiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meral Akşener'e ofansif eleştiri: Siz Dark izlerken...
        Haberler Spor Maksimovic Napoli'nin teklifini geri çevirdi: Fenerbahçe'ye kararını önünüzdeki hafta içinde bildirecek