1.Lig ekibi Akhisarspor büyük bir skandalla çalkalanıyor. Ege kulübünün devre arası transfer ettiği Chisom Onyebueke'nin daha önce hiçbir takımda amatör olarak bile oynamadığı ortaya çıktı. FIFA kayıtlarında kendisine ait hiçbir bilgiye rastlanmayan 20 yaşındaki Nijeryalı 'sözde' futbolcu, formayı yalnız imza töreninde giydikten sonra kayıplara karıştı. TFF, Nijeryalı'yla ilgili yurt dışında hiçbir kulüp bilgisine rastlanmadığını duyurdu.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN KRİTİK ZAFER
Süper Lig'in 37. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 4 maç sonra galip geldi. Başkent ekibi bu galibiyetle birlikte kümede kalma savaşında çok kritik bir 3 puan elde etti. Gençlerbirliği'ne zorlu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 45+1'de Johansson ve 63. dakikada Giovanni Sio kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek sayısı ise 74. dakikada Samudiao'dan geldi.
LİGDE SÜPER CUMARTESİ
Süper Lig'de bugün çok önemli 3 maç oynanacak. Lider Beşiktaş, saat 19.00'da Kayseri'yi konuk edecek. Ayrıca Antalya-Galatasaray ve Trabzonspor- Karagümrük karşılaşmalarının heyecanı yaşanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN KRİTİK ZAFER
Süper Lig'in 37. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 4 maç sonra galip geldi. Başkent ekibi bu galibiyetle birlikte kümede kalma savaşında çok kritik bir 3 puan elde etti. Gençlerbirliği'ne zorlu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 45+1'de Johansson ve 63. dakikada Giovanni Sio kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek sayısı ise 74. dakikada Samudiao'dan geldi.
LİGDE SÜPER CUMARTESİ
Süper Lig'de bugün çok önemli 3 maç oynanacak. Lider Beşiktaş, saat 19.00'da Kayseri'yi konuk edecek. Ayrıca Antalya-Galatasaray ve Trabzonspor- Karagümrük karşılaşmalarının heyecanı yaşanacak.