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    büyük bir skandalla çalkalanıyor! Chisom Onyebueke...

    'un devre arası transfer ettiği Chisom Onyebueke'nin daha önce hiçbir takımda amatör olarak bile oynamadığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

    Akhisar’dan bomba transfer
    1.Lig ekibi büyük bir skandalla çalkalanıyor. Ege kulübünün devre arası transfer ettiği Chisom Onyebueke'nin daha önce hiçbir takımda amatör olarak bile oynamadığı ortaya çıktı. FIFA kayıtlarında kendisine ait hiçbir bilgiye rastlanmayan 20 yaşındaki Nijeryalı 'sözde' futbolcu, formayı yalnız imza töreninde giydikten sonra kayıplara karıştı. , Nijeryalı'yla ilgili yurt dışında hiçbir kulüp bilgisine rastlanmadığını duyurdu.



    GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN KRİTİK ZAFER
    Süper Lig'in 37. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği sahasında 'u 2-1 yenerek 4 maç sonra galip geldi. Başkent ekibi bu galibiyetle birlikte kümede kalma savaşında çok kritik bir 3 puan elde etti. Gençlerbirliği'ne zorlu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 45+1'de ve 63. dakikada kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek sayısı ise 74. dakikada 'dan geldi.


    LİGDE SÜPER CUMARTESİ
    'de bugün çok önemli 3 maç oynanacak. Lider Beşiktaş, saat 19.00'da Kayseri'yi konuk edecek. Ayrıca - ve - Karagümrük karşılaşmalarının heyecanı yaşanacak.
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