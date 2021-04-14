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    • Spor
    • 14.04.2021 Gazete
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    'den Benteke’ye yakın markaj

    basınında yer alan haberlere göre , lı golcü Benteke için girişimlerini hızlandırdı ve sıkı bir pazarlığa oturdu. İşte detaylar...

    Benteke’ye yakın markaj
    Yeni sezonda santrfor mevkine nokta atış yapmak isteyen 'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Benteke için girişimler hızlandırıldı. basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, ile sözleşmesi sona erecek olan lı futbolcu için atağa kalktı. Sarı-Lacivertli kurmaylarla Benteke'nin menajeri arasında sıkı bir fiyat pazarlığının yaşandığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin ile birlikte kadrosuna katmak istediği 2 isimden birisi olan 1.90 boyundaki Benteke'nin piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'den Benteke’ye yakın markaj