Kayseri'de kazanan yok! Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig 'in 32. haftası Kayserispor evinde konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü 26. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Konuk takımın golü ise 48. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 32 yaparken, Göztepe 40 puana yükseldi.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
10. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı dışından Pedro Henrique sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle topu kornere çeldi.
14. dakikada Attamah, sağ kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza yayı içine gönderdi. Pedro Henrique'nin kaleyi cepheden gören noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0