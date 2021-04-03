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    • 03.04.2021 13:37
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    • 03.04.2021 15:39
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    Kayseri'de kazanan yok! Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ ÖZETİ)

    Kayserispor, ligin orta sıralarında yer alan Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Adis Jahovic'in golüyle Göztepe durumu 1-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

    Kayseri'de kazanan yok!

    Süper Lig 'in 32. haftası Kayserispor evinde konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü 26. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Konuk takımın golü ise 48. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.

    Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 32 yaparken, Göztepe 40 puana yükseldi.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    10. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı dışından Pedro Henrique sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle topu kornere çeldi.

    14. dakikada Attamah, sağ kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza yayı içine gönderdi. Pedro Henrique'nin kaleyi cepheden gören noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

    26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

        38. dakikada rakiplerinden sıyrılan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı önledi.

        41. dakikada Göztepe atağında sol kanattan topu taşıyan Halil Akbunar'ın yerden ortasında kale önünde meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. Top auta çıktı.

        45. dakikada Kvrzic rakibini geçerek ön direğe doğru ortasını yaptı. Topu takip eden Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

        İlk yarı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
        48. dakikada Soner'in pasıyla topla buluşan Jahovic'in, ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
        58. dakikada Kvrzic'in ceza sahasına ortasında İlhan arka direkte topu müsait durumdaki Muğdat'a indirdi. Muğdat'tan önce Göztepe savunmasında Atınç'ın müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
        71. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen İlhan'ın sert şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.
        81. dakikada Kvrzic'in müsait pozisyondaki Henrique'ye pasında Gassama son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

        Stat: Kadir Has
        Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Ok xx
        Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx (Ramazan dk. 85 ?), Uğur xx, Kolovetsios xx, Aziz x, Lennon xx, Attamah x (Luckassen dk. 85 ?), Avramovski x, Henrique xx, Muğdat x (Emre Demir dk. 73 x), İlhan xxx
        Yedekler: Lung, Paz, Nurettin, Sapunaru, Melih, Yasir, Muhar
        Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
        Göztepe: İrfan Can xx, Gassama xx, Alparslan x, Atınç xx, Berkan xx, Halil xx, Diabate xx (Kubilay dk. 87 ?), Esiti x (Titi dk. 90 ?), Soner x (Zulj dk. 90?), Ndiaye xx (İdeye dk. 87 ?), Jahovic xx (Tripic dk. 79 x)
        Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Burekovic, Murat, Napoleoni
        Teknik Direktör: Ünal Karaman
        Gol: İlhan (dk. 26) (Kayserispor), Jahovic (dk. 48) (Göztepe)
        Sarı Kartlar: Muğdat (Hes Kablo Kayserispor), Diabate (Göztepe)

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        Haberler Spor Kayseri'de kazanan yok! Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ ÖZETİ)