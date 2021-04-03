Kayseri'de kazanan yok! Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig 'in 32. haftası Kayserispor evinde konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü 26. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Konuk takımın golü ise 48. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 32 yaparken, Göztepe 40 puana yükseldi.