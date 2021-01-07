Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6-0'lık Rize galibiyetinin ardından konuştu, Yalçın, transfer ile ilgili bir soruya, "Evet Mandzukic ile ilgileniyoruz. Şartlar bizim için uygun olursa bu transfer olabilir" cevabını verdi.
FANTASTİK VE ŞAHANE BİR SKOR
Öncelikle kazandıkları için mutlu olduklarının altını çizen Yalçın, "Fantastik, şahane bir skor aldık. 5 maçtır kazanıyoruz ve gol yemiyoruz. Ama bu her maç gol yemeyeceğimiz anlamına gelmez. Her zaman da kazanamayız. Gol yememeye takılmamak lazım" dedi.
HASİC BANA OLACAK GİBİ GELİYOR!
Ajdın Hasic'in attığı golü beğendiğini söyleyen Yalçın şöyle devam etti: 2-3 gün önce odama geldi. Konuştuk. Ondan ne istediğimi söyledim. Demek ki anlamış. Kaliteli, kumaşı iyi bir oyuncu. Ama yetenekli olmak oynamak anlamına gelmiyor. Bizim istediğimiz gibi oynarsan oynarsın. Bizim ne istediğimizi anlayacak ve ona göre oynayacak. Hasic, bana olacak gibi geliyor.
CYLE LARIN: BU TOPU SAKLAYACAĞIM
Gecenin yıldızı Cyle Larin, "4 gol attım ama kazandığımız için daha fazla mutluyum" dedi. Kanadalı forvet, "İlk kez bir maçta 4 gol attım. Maç topunu kesinlikle saklayacağım" ifadelerini kullandı.
KAZANMAYA ÇOK ALIŞTIK
Maçın ardından konuşan Vida, "Galibiyet serimiz devam etti. Kazanmaya alıştık. Bunu devam ettirmek önemli. İyi durumdayız. Takım halinde hareket ediyoruz" dedi.