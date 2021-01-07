HASİC BANA OLACAK GİBİ GELİYOR!



Ajdın Hasic'in attığı golü beğendiğini söyleyen Yalçın şöyle devam etti: 2-3 gün önce odama geldi. Konuştuk. Ondan ne istediğimi söyledim. Demek ki anlamış. Kaliteli, kumaşı iyi bir oyuncu. Ama yetenekli olmak oynamak anlamına gelmiyor. Bizim istediğimiz gibi oynarsan oynarsın. Bizim ne istediğimizi anlayacak ve ona göre oynayacak. Hasic, bana olacak gibi geliyor.