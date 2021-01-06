Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.
İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:
Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor. Fantastik bir skordu. Beklemiyorduk.
Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor. Her zaman iyi oyun ortaya çıkmaz. Biz istiyoruz ki 90 dakika takım iyi oynasın. Öyle bir futbol yok.
Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunları çok abartmamak lazım. Sonuçta kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Önemli olan mücadele etmemiz.
"MANDZUKIC İLE İLGİLENİYORUZ"
Transfer konusunda Hırvat golcü Mario Mandzukic ile ilgilendiklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin, bu gelsin demek doğru değil. Transfer başka bir konu. Olursa iyi olur. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mario Mandzukic ile ilgileniyoruz. Şartlar uygun olabilirse olabilir. Net bir şey önümüzde yok" şeklinde konuştu.