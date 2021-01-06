



Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor. Her zaman iyi oyun ortaya çıkmaz. Biz istiyoruz ki 90 dakika takım iyi oynasın. Öyle bir futbol yok.



Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunları çok abartmamak lazım. Sonuçta kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Önemli olan mücadele etmemiz.