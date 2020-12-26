Ömür yine yok Ekuban belirsiz

Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan ve son iki lig maçında oynamayan Abdülkadir Ömür'ün dün yapılan testi de pozitif çıktı. Genç futbolcu bugünkü Galatasaray maçında kadroda yer almayacak. Dün takımdan ayrı düz koşu yapan Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
BU MAÇ FARKLI OLACAK
Abdullah Avcı, Galatasaray maçı hazırlıkları öncesi dün oyuncularıyla bir toplantı yaparak, "Galatasaray maçı farklı olmalı. Sahada en iyi performansımızı göstermeliyiz" dedi.
BU MAÇ FARKLI OLACAK
Abdullah Avcı, Galatasaray maçı hazırlıkları öncesi dün oyuncularıyla bir toplantı yaparak, "Galatasaray maçı farklı olmalı. Sahada en iyi performansımızı göstermeliyiz" dedi.