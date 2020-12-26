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    • Spor
    • 26.12.2020 Gazete
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    Ömür yine yok belirsiz

    'da Covid-19'a yakalanan ve son iki lig maçında oynamayan 'ün dün yapılan testi de pozitif çıktı. Genç futbolcu bugünkü maçında kadroda yer almayacak. Dün takımdan ayrı düz koşu yapan 'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

    Ömür yine yok Ekuban belirsiz
    Trabzonspor'da Covid-19'a yakalanan ve son iki lig maçında oynamayan 'ün dün yapılan testi de pozitif çıktı. Genç futbolcu bugünkü maçında kadroda yer almayacak. Dün takımdan ayrı düz koşu yapan 'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

    BU MAÇ FARKLI OLACAK
    Abdullah Avcı, Galatasaray maçı hazırlıkları öncesi dün oyuncularıyla bir toplantı yaparak, "Galatasaray maçı farklı olmalı. Sahada en iyi performansımızı göstermeliyiz" dedi.
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