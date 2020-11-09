Başakşehir'de 90+4’te gelen zafer

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Medipol Başakşehir dün de Gençlerbirliği engelini 2-1'le geçti. Turuncu-Lacivertliler, Süper Lig'de 4. galibiyetini elde etti. Maça fırtına gibi giren konuk ekip henüz 28. saniyede Sefa ile öne geçti. 72'de Johansson'un direkt kırmızı kartla atılması sonrası maçta tüm dengeler değişti. 79. dakikada oyuna giren Gulbrandsen 1 dakika sonra golü attı ve skoru eşitledi: 1-1. Uzatma dakikalarının sonunda bu kez sahneye Mehmet Topal çıktı ve Başakşehir'e 3 puanı getiren golü attı: 2-1.