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    • Spor
    • 09.11.2020 Gazete
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    Başakşehir'de 90+4’te gelen zafer

    'nde 'ı 2-1 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken dün de engelini 2-1'le geçti. Turuncu-Lacivertliler, 'de 4. galibiyetini elde etti. Maça fırtına gibi giren konuk ekip henüz 28. saniyede Sefa ile öne geçti. 72'de Johansson'un direkt atılması sonrası maçta tüm dengeler değişti.

    90+4’te gelen zafer
    Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United2-1 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Medipol Başakşehir dün de Gençlerbirliği engelini 2-1'le geçti. Turuncu-Lacivertliler, Süper Lig'de 4. galibiyetini elde etti. Maça fırtına gibi giren konuk ekip henüz 28. saniyede Sefa ile öne geçti. 72'de Johansson'un direkt kırmızı kartla atılması sonrası maçta tüm dengeler değişti. 79. dakikada oyuna giren Gulbrandsen 1 dakika sonra golü attı ve skoru eşitledi: 1-1. Uzatma dakikalarının sonunda bu kez sahneye Mehmet Topal çıktı ve Başakşehir'e 3 puanı getiren golü attı: 2-1.
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