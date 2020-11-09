Başakşehir'de 90+4’te gelen zafer

'nde'ıyenerek tümdikkatleri üzerine çekendün deengelini'le geçti. Turuncu-Lacivertliler,'de 4. galibiyetinielde etti. Maça fırtına gibi giren konukekip henüz 28. saniyedeile önegeçti. 72'de'un direkt kırmızıkartla atılması sonrası maçta tümdengeler değişti. 79. dakikada oyunagiren1 dakika sonragolü attı ve skoru eşitledi:. Uzatmadakikalarının sonunda bu kez sahneyeçıktı ve'e3 puanı getiren golü attı: