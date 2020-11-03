Fenerbahçe Antalya deplasmanından 3 puanla döndü: 1-2. 5. dakikada Valencia'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 11'de Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci Boffin gole izin vermedi. 19'da Samatta'nın kafa vuruşunu direk dibinden Mert Yılmaz uzaklaştırdı.
FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI
49'da Valencia'nın ortasında Ozan Tufan yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 52'de Podolski ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla beraberlik golüne imza attı: 1-1.
PODOLSKİ İLE GOLE YAKLAŞTI
56'da Samatta'nın kafası direği yaladı. 58'de Pelkas'ın kafası direkten döndü. 60'da Gustavo'nun şutu direkte patladı. 66'da Podolski'nin şutu az farkla dışarı çıktı.
PEROTTİ İLE 3 PUANA UZANDI
82'de Cisse'nin şutu direkten geri geldi. 84'te Perotti, Bünyamin tarafından düşürüldü. Hakem 'Penaltı' dedi. Penaltıyı Perotti gole çevirdi. F.Bahçe maç fazlasıyla zirveye yerleşti.
3 KIRMIZI KARTIN 2'Sİ FENERBAHÇE MAÇLARINDA
Antalyasporlu Jahovic, Süper Lig'de 3 kırmızı kartının 2'sini Fenerbahçe maçlarında gördü. Diğer kırmızı ise G.Antep maçında çıktı.