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    • Spor
    • 01.11.2020 Gazete
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    : Gol erken gelsin!

    , “ maçında baskı istiyorum. Erken gol işimizi kolaylaştırır, rakibin direncini kırar” açıklamasında bulundu.

    Gol erken gelsin!
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya maçında takımından presle baskı kurmasını istedi. Başarılı teknik adam erken gol bulmanın önemine de işaret etti.

    DİRENÇLERİNİ KIRARIZ...
    Bulut,     "İlk 20 dakikada bulaceğimiz gol rakibimizin direncini kırar ve işimiz kolaylaşır. Daha rahat galibiyetler almayı öğrenmeliyiz" dedi.

    YOLCUSU KALMASIN
    Fenerbahçe bugün yapacağı antrenmanın ardından saat 18.00'de özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Perotti de kafilede yer alacak.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Gol erken gelsin!