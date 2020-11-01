Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya maçında takımından presle baskı kurmasını istedi. Başarılı teknik adam erken gol bulmanın önemine de işaret etti.
DİRENÇLERİNİ KIRARIZ...
Bulut, "İlk 20 dakikada bulaceğimiz gol rakibimizin direncini kırar ve işimiz kolaylaşır. Daha rahat galibiyetler almayı öğrenmeliyiz" dedi.
ANTALYA YOLCUSU KALMASIN
Fenerbahçe bugün yapacağı antrenmanın ardından saat 18.00'de özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Perotti de kafilede yer alacak.
DİRENÇLERİNİ KIRARIZ...
Bulut, "İlk 20 dakikada bulaceğimiz gol rakibimizin direncini kırar ve işimiz kolaylaşır. Daha rahat galibiyetler almayı öğrenmeliyiz" dedi.
ANTALYA YOLCUSU KALMASIN
Fenerbahçe bugün yapacağı antrenmanın ardından saat 18.00'de özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Perotti de kafilede yer alacak.