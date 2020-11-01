Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Cimbom, Aliağa’ya deplasmanda teslim | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

    Türkiye Erkekler 'nde deplasmanda 'e 83-64 mağlup oldu. Evsahibi takım rakibi karşısında maçın ilk yarısı da 40-32 önde kapatmayı başardı.

    Cimbom, Aliağa’ya deplasmanda teslim
    Türkiye Erkekler 'nde deplasmanda 'e 83-64 mağlup oldu. Evsahibi takım rakibi karşısında maçın ilk yarısı da 40-32 önde kapatmayı başardı. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Bahçeşehir-HDI Afyon: 70-76, Darüşşafaka, Frutti Bursa: 78-75, Tofaş-F.Bahçe: 103-104.



    POTADAKİ DERBİDE KAZANAN GALATASARAY
    Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, HDI Sigorta'yı 84-73 yendi. G.Saray'da Pelin 19 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar şöyle: Birevim Elazığ-Fenerbahçe: 60-82, Botaş-Adana Basket: 78-50, Canik Belediye-Nesibe Aydın: 57-100.

    F.BAHÇE KUZEYBORU'YU DEPLASMANDA DEVİRDİ
    Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti. Dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Galatasaray HDI Sigorta-PTT: 3-0, THY-Çan Gençlik Kalespor: 3-0, Aydın BŞB-Karayolları: 3-2

    KARTAL'IN RAKİBİ YENİ MALATYA
    Geçtiğimiz hafta deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş bugün 'u konuk edecek. Kartal bu maçı kazanarak arka arkaya 2. galibiyetini almayı planlıyor.

    GÜNTER VİRÜSÜ YENDİ
    İtalyan ekibi Hellas Verona, 'in son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını ve hastalığı atlattığını açıkladı. Koray Günter ülkemizde Galatasaray formasını giymişti.

    KONYA-BAŞAKŞEHİR
    Süper Lig'de bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek. Maç saat 16.00'da. ise 13.30'da Kayserispor'u ağırlayacak.

    GRİGONİS MVP SEÇİLDİ
    THY Euroleague'de 6. haftanın en değerli oyuncuları 'ın Litvanyalı oyuncusu Marius Grigonis ile Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic seçildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Cimbom, Aliağa’ya deplasmanda teslim | Yurttan ve dünyadan spor haberleri