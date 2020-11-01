Cimbom, Aliağa’ya deplasmanda teslim | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkim'e 83-64 mağlup oldu. Evsahibi takım rakibi karşısında maçın ilk yarısı da 40-32 önde kapatmayı başardı. Ligde diğer sonuçlar şöyle: Bahçeşehir-HDI Sigorta Afyon: 70-76, Darüşşafaka, Frutti Bursa: 78-75, Tofaş-F.Bahçe: 103-104.
POTADAKİ DERBİDE KAZANAN GALATASARAY
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-73 yendi. G.Saray'da Pelin 19 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar şöyle: Birevim Elazığ-Fenerbahçe: 60-82, Botaş-Adana Basket: 78-50, Canik Belediye-Nesibe Aydın: 57-100.
F.BAHÇE KUZEYBORU'YU DEPLASMANDA DEVİRDİ
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti. Dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Galatasaray HDI Sigorta-PTT: 3-0, THY-Çan Gençlik Kalespor: 3-0, Aydın BŞB-Karayolları: 3-2
KARTAL'IN RAKİBİ YENİ MALATYA
Geçtiğimiz hafta Denizli deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş bugün Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kartal bu maçı kazanarak arka arkaya 2. galibiyetini almayı planlıyor.
GÜNTER VİRÜSÜ YENDİ
İtalyan ekibi Hellas Verona, Koray Günter'in son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını ve hastalığı atlattığını açıkladı. Koray Günter ülkemizde Galatasaray formasını giymişti.
KONYA-BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de bugün Medipol Başakşehir deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek. Maç saat 16.00'da. Çaykur Rizespor ise 13.30'da Kayserispor'u ağırlayacak.
GRİGONİS MVP SEÇİLDİ
THY Euroleague'de 6. haftanın en değerli oyuncuları Zalgiris Kaunas'ın Litvanyalı oyuncusu Marius Grigonis ile Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic seçildi.
POTADAKİ DERBİDE KAZANAN GALATASARAY
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-73 yendi. G.Saray'da Pelin 19 sayıyla yıldızlaştı. Diğer sonuçlar şöyle: Birevim Elazığ-Fenerbahçe: 60-82, Botaş-Adana Basket: 78-50, Canik Belediye-Nesibe Aydın: 57-100.
F.BAHÇE KUZEYBORU'YU DEPLASMANDA DEVİRDİ
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti. Dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Galatasaray HDI Sigorta-PTT: 3-0, THY-Çan Gençlik Kalespor: 3-0, Aydın BŞB-Karayolları: 3-2
KARTAL'IN RAKİBİ YENİ MALATYA
Geçtiğimiz hafta Denizli deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş bugün Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kartal bu maçı kazanarak arka arkaya 2. galibiyetini almayı planlıyor.
GÜNTER VİRÜSÜ YENDİ
İtalyan ekibi Hellas Verona, Koray Günter'in son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını ve hastalığı atlattığını açıkladı. Koray Günter ülkemizde Galatasaray formasını giymişti.
KONYA-BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de bugün Medipol Başakşehir deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek. Maç saat 16.00'da. Çaykur Rizespor ise 13.30'da Kayserispor'u ağırlayacak.
GRİGONİS MVP SEÇİLDİ
THY Euroleague'de 6. haftanın en değerli oyuncuları Zalgiris Kaunas'ın Litvanyalı oyuncusu Marius Grigonis ile Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic seçildi.