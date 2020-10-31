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    • 31.10.2020 13:32
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    • 31.10.2020 13:32
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    7.hafta | - maçı canlı anlatım

    ’in 7’nci hafta maçlarından biri de ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın canlı anlatımına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

    Süper Lig'in 7. haftasında heyecan dün oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlamıştı. 2. Maç gününün ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği Gaziantep'i ağırlıyor.

    Ligde şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada sadece 4 puan toplayabilen Gençlerbirliği, 6 haftada 7 puan toplayan Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

    Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 21 takımla mücadele edilmesinden dolayı her hafta bir takım haftayı bay geçiyor. Bu sebeple maç eksiği bulunan Gençlerbirliği, alacağı puanlarla üst sıralata tırmanmanın peşinde.

    İşte İlk 11'ler:

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Diego, Furman, Sefa, Zargo Toure, İlker, Candeias, Piris, Polomat, Murat Yıldırım

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Muhammet Demir, Morais, Oğuz Ceylan, Mirallas, Sousa, Maxim, Kana Biyik, Dicko
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    Haberler Spor Süper Lig 7.hafta | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı canlı anlatım