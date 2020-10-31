Süper Lig'in 7. haftasında heyecan dün oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlamıştı. 2. Maç gününün ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği Gaziantep'i ağırlıyor.

Ligde şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada sadece 4 puan toplayabilen Gençlerbirliği, 6 haftada 7 puan toplayan Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 21 takımla mücadele edilmesinden dolayı her hafta bir takım haftayı bay geçiyor. Bu sebeple maç eksiği bulunan Gençlerbirliği, alacağı puanlarla üst sıralata tırmanmanın peşinde.