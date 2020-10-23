HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ VERECEK

İngiliz teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe maçında savaşan, yardımlaşan ve mücadele eden bir takım sahada görmek istiyorum. Herkes yüzde 100'ünü verecek" diye konuştu.