Trabzonspor'un hocası Newton, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını motive ediyor. İngiliz hoca oyuncularına, "Takımımızın potansiyeli ortada. Tek eksik bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve şimdi tam olarak bunun zamanı" dedi.
HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ VERECEK
İngiliz teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe maçında savaşan, yardımlaşan ve mücadele eden bir takım sahada görmek istiyorum. Herkes yüzde 100'ünü verecek" diye konuştu.
BAŞKANDAN NEWTON'A MESAJ
Öte yandan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Newton'a, "Burası Trabzonspor ve istenilen sonuçlar olmayınca herkes tartışılır. Tartışmalara son verecek olan sizsiniz" dediği öğrenildi.
FIRTINA'DA KEYİFLER YERİNDE
Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Oyuncuların moralleri üst düzeydeydi.
KADRO NETLEŞİYOR!
Newton, Fenerbahçe maçında sahaya çıkacak 11 isimden 10'unu netleştirdi. Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Afobe'den oluşan 10 ismi netleştiren İngiliz teknik adam bir oyuncu konusunda ise karar veremedi.