O videoyu gördükten sonra ben de buranın bir parçası olduğumu hissetmeye başlamıştım" dedi.

TRABZON İÇİN CANIMI VERİRİM



Flavio Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Umarım arkadaşlarımla beraber taraftarımızın beklentisini karşılarım" diye konuştu.