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    • Spor
    • 15.10.2020 Gazete
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    Flavio'dan ses getiren açıklama! " gelmemde etkili oldu"

    Flavio'dan ses getiren açıklama. Kulüp dergisine konuşan Brezilyalı oyuncu , "'un oynadığı maçları takip ettim. Buraya gelmemde en çok etkili olan şeylerden bir tanesi de 'un 'a karşı attığı beraberlik golüydü. O anda oyuncularımızın ve taraftarlarımızın hırsını gördükten sonra "İşte benim aradığım şey tam da bu!" dedim. O videoyu gördükten sonra ben de buranın bir parçası olduğumu hissetmeye başlamıştım" dedi.

    Sörloth gelmemde etkili oldu

    Flavio'dan ses getiren açıklama.

    Kulüp dergisine konuşan Brezilyalı oyuncu , "Trabzonspor'un oynadığı maçları takip ettim. Buraya gelmemde en çok etkili olan şeylerden bir tanesi de Sörloth'un Beşiktaş'a karşı attığı beraberlik golüydü.

    O anda oyuncularımızın ve taraftarlarımızın hırsını gördükten sonra "İşte benim aradığım şey tam da bu!" dedim.

    O videoyu gördükten sonra ben de buranın bir parçası olduğumu hissetmeye başlamıştım" dedi.

    TRABZON İÇİN CANIMI VERİRİM


    Flavio Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Umarım arkadaşlarımla beraber taraftarımızın beklentisini karşılarım" diye konuştu.
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