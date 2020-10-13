Lazio cephesinden ilginç açıklama! "Vedat’ı ucuza aldık"

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i, İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya göndererek önemli bir gelirin sahibi olmuştu. Vedat Muriç bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu.
BELKİ DE HİÇ ALAMAZDIK!
Ancak Lazio cephesinden ilginç bir açıklama geldi. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriç'i pandemi nedeniyle ucuza transfer ettiklerini açıkladı. Tare, "Pandemi olmasaydı Vedat'ı bu fiyata alamazdık. Belki de hiç alamazdık" ifadesini kullandı.
Igli Tare'nin açıklamaları İtalyan basınında genişçe yer aldı ve fazlasıyla ilgi gördü.