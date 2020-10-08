OZAN TUFAN MÜTHİŞ VURDU

49'da Ozan müthiş bir gol attı ve Milliler 1-1'lik beraberliği yakaladı. 58'de Neuhaus ile Almanya yeniden öne geçti: 2-1. 67'de Efecan presle topu kaptı. Şık bir plase ile golü attı: 2-2.