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    • Spor
    • 08.10.2020 Gazete
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    'de Türk tufanı! , ile oynadığı maçta berabere kaldı

    Milliler, ’nın Draxler, Neuhaus ve Waldschmidt ile bulduğu gollere , Efecan ve Kenan ile yanıt verdi. Güçlü rakibi Almanya karşısında harika bir mücadele ortaya koyan Ay Yıldızlılar'ın performansı izleyenleri mest etti.

    Köln'de Türk tufanı

    Milliler özel maçta Almanya ile 3-3 berabere kalırken futboluyla umut verdi. Köln'deki karşılaşmaya iyi başladık. 19'da Yusuf'un etkili vuruşu Leno'da kaldı.

    DRAXLER'DEN ŞIK BİR PLASE
    24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu Leno kurtardı. 45. dakikada Havertz'in ara pası ile buluşan Draxler şık bir plase ile golü attı: 1-0.

    OZAN TUFAN MÜTHİŞ VURDU
    49'da Ozan müthiş bir gol attı ve Milliler 1-1'lik beraberliği yakaladı. 58'de Neuhaus ile Almanya yeniden öne geçti: 2-1. 67'de Efecan presle topu kaptı. Şık bir plase ile golü attı: 2-2.

    KENAN'IN FÜZESİ DİREKTE!


    81'de Waldschmidt topu ağlarımıza yolladı: 3-2. 87'de Kenan'ın mükemmel şutu direkte patladı. Duraklama dakikalarında Abdülkadir'in pasında Kenan golü attı ve maç 3-3 bitti.
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    Haberler Spor Köln'de Türk tufanı! Türkiye, Almanya ile oynadığı maçta 3-3 berabere kaldı