Milliler özel maçta Almanya ile 3-3 berabere kalırken futboluyla umut verdi. Köln'deki karşılaşmaya iyi başladık. 19'da Yusuf'un etkili vuruşu Leno'da kaldı.
DRAXLER'DEN ŞIK BİR PLASE
24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu Leno kurtardı. 45. dakikada Havertz'in ara pası ile buluşan Draxler şık bir plase ile golü attı: 1-0.
OZAN TUFAN MÜTHİŞ VURDU
49'da Ozan müthiş bir gol attı ve Milliler 1-1'lik beraberliği yakaladı. 58'de Neuhaus ile Almanya yeniden öne geçti: 2-1. 67'de Efecan presle topu kaptı. Şık bir plase ile golü attı: 2-2.
KENAN'IN FÜZESİ DİREKTE!
81'de Waldschmidt topu ağlarımıza yolladı: 3-2. 87'de Kenan'ın mükemmel şutu direkte patladı. Duraklama dakikalarında Abdülkadir'in pasında Kenan golü attı ve maç 3-3 bitti.