Jimmy Karagümrük’te

Transferin flaş takımı G.Saray'dan Jimmy Durmaz'ı kiraladığı bildirildi. Birçok takviye ile kadrosunu güçlendiren Kırmızı-Siyahlı ekip, son olarak G.Saraylı Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladığı ifade ediliyor.
IVANOV TAKİBE BAŞLADI
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bulgar futbolcu Stanislav Ivanov, instagram hesabından Galatasaray'ı takibe almaya başladı.
IVANOV TAKİBE BAŞLADI
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bulgar futbolcu Stanislav Ivanov, instagram hesabından Galatasaray'ı takibe almaya başladı.