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    • Spor
    • 03.10.2020 Gazete
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    Jimmy Karagümrük’te

    in flaş takımı G.Saray'dan 'ı kiraladığı bildirildi. Birçok takviye ile kadrosunu güçlendiren Kırmızı-Siyahlı ekip, son olarak G.Saraylı Jimmy 'ı 1 yıllığına kiraladığı ifade ediliyor.

    Jimmy Karagümrük’te
    Transferin flaş takımı G.Saray'dan Jimmy Durmaz'ı kiraladığı bildirildi. Birçok takviye ile kadrosunu güçlendiren Kırmızı-Siyahlı ekip, son olarak G.Saraylı Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladığı ifade ediliyor.

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