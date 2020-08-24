Galatasaray scout ekibinin tavsiyesi üzerine Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly"yi transfer ediyor. Hücuma dönük orta saha oynayan Malili yıldızın da Galatasaray'a her konuda evet dediği öğrenildi. Yönetim, Sarpsborg kulübüyle de masaya oturdu.

3 MİLYON EURO'DAN KAPI AÇTILAR

Fatih Terim'in "Transferde geleceğe yatırım yapmak istiyoruz" sözleri üzerine harekete geçen Sarı- Kırmızılı yöneticiler Sarpsborg ile sıkı bir pazarlığa girişti. Norveç kulübü önce 3 milyon Euro istedi.

SARPSBORG SATIŞTAN PAY İSTİYOR

Cimbom pazarlıklar neticesinde 1.5 milyon Euro bonservis konusunda Norveç kulübü ile el sıkıştı. Sarpsborg oyuncunun satışından pay isterken yönetim bonservisi uzun vadeye yaymaya çalışıyor.

GALATASARAY'A GİTMEK ÇILGINCA

Transferi ile ilgili Norveç basınına konuşan Coulibaly de, "Galatasaray'a gitmek benim gibi genç bir oyuncu için çılgınca. Galatasaray haberlerinin beni çok heyecanlandırdığını söyleyebilirim" dedi.